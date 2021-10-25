الإثنين 25 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«التحالف المصري» يدين تفجير داعش بـ كامبالا

داعش
داعش

أدان التحالف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، الاثنين، التفجير الذي وقع أمس، وأعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليتها عنه، وأسفر الانفجار، الذي وقع بأحد المطاعم شرق العاصمة كامبالا عن مقتل مواطن وإصابة 7.

وظهرت مقاطع فيديوعلى شبكات التواصل تبرز عددًا من الأشخاص يتملكهم الذعر والارتباك بمكان الانفجار، بينما أظهر مقطع فيديو تداوله عدد من المواطنين والنشطاء ظهرت فيه مجموعة من النساء مذعورات ويتحدثن إلى إحدى وسائل الإعلام عن الانفجار.

وأعرب التحالف عن قلقه من بداية موجة الانفجارات بالقارة الإفريقية في الآونة الأخيرة، خاصة مع انتقال جماعات ارهابية تعلن انتمائها لداعش من الشرق الأوسط إلى الدول الإفريقية.

وطالب التحالف المصري من المجتمع الدولي تقديم الدعم الفني والمادي للدول الإفريقية للتصدي لمحاولات الجماعات الإرهابية من التسلل والعبث بأمن الدول والمواطنين.

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