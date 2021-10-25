الإثنين 25 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس الوزراء يلتقى نظيره الفرنسى خلال زيارته باريس

رئيس الوزراء يلتقى
رئيس الوزراء يلتقى نظيره الفرنسى

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم الإثنين، نظيره الفرنسي خلال زيارته باريس.

والتقى مدبولي وفدًا من ممثلي الجامعة الفرنسية في مصر، التي سيتم إعادة إطلاقها قريبا، وذلك على هامش زيارته لمقر مجلس أرباب الأعمال الفرنسي "‪MEDEF‬" بالعاصمة الفرنسية باريس، وحضر اللقاء السفير علاء يوسف، سفير مصر لدى باريس.

واستعرض الوفد الفرنسي تفاصيل التصميم الهندسي لمباني الجامعة، الذي يتضمن إنشاء حرم جامعي يستخدم مصادر الطاقة النظيفة، حيث ستكون أسطح المباني مغطاة بألواح توليد الطاقة الشمسية، ليواكب جهود إدخال الطاقة النظيفة في مختلف مناحي الحياة وفي مقدمتها النظم التعليمية، حتى تكون نموذجاً يرسخ لدى الطلاب أهمية استخدامات الطاقة النظيفة في المستقبل.

وأضاف الوفد أنه بموجب قرار رئيس الجمهورية المصري لسنة 2021 الخاص بالموافقة على الاتفاق المبسط بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن إعادة إطلاق الجامعة الفرنسية بمصر، ستقوم الوكالة الفرنسية بتقديم دعم مادي قيمته 12 مليون يورو لإعادة إطلاق الجامعة التي تأسست في عام 2002، وتحولت إلى جامعة أهلية غير هادفة للربح عام 2015، والتي تعد ضمن منظومة التعليم المتميز في مصر.

رئيس التحرير

وائل لطفي

بيوت السويس

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يلتقى نظيره الفرنسى خلال زيارته باريس

حل مجلسي السيادة والوزراء في السودان.. و«البرهان»: لن تحركنا فئة أو حزب

تشكيل الزمالك المتوقع أمام إنبى بالدورى وموعد المباراة

«حتى لو مات مش عايزينه».. أشقاء «رزق» يتركونه فى «القمامة» والتضامن تنقذه

رئيس وزراء فرنسا: مصر دولة محورية وذات حضارة عظيمة وحريصون على التعاون معها

«تجارية بني سويف» تبحث التعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة ومركز الدراسات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

كرموا محمد صلاح!

مؤمن المحمدي

حسن عبد الحفيظ

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه "٢٤".. مفاوضات الحزب الوطنى مع الإرهابيين

القس. رفعت فكرى

أعطوا أبناءكم وقتًا

د-على-أبو-الخير

حسن حنفى.. الفقيه الفيلسوف

د.أحمد الخميسى

خطر يحلق بأجنحة العلم الحديث

سعيد المصرى

حقيقة الصراع مع أغانى المهرجانات والراب

أحمد المريخي

آلام لبنان فى «مَوَجان» شربل داغر

صور

تجميل ميادين القاهرة

فوز الأهلي بسداسية أمام الحرس الوطني النيجيري في دوري الأبطال

مباراة الزمالك وتوسكر الكينى فى دورى أبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

وزير إسرائيلي ينتقد قرار الحكومة تصنيف مؤسسات مجتمع مدني فلسطينية «إرهابية»

الاتحاد الأوروبى يدعو إسرائيل إلى وقف البناء الاستيطانى

مؤسسات حقوقية: قرار الاحتلال باعتبار 6 مؤسسات فلسطينية إرهابية متطرف