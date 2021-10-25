وثقه بفيديو للابتزاز.. تفاصيل تعذيب عاطل لنجل شقيقته بالبساتين

كشفت نيابة البساتين الجزئية الاثنين، فى واقعة قيام متهم بتعذيب نجل شقيقته فى منطقة البساتين، عن أن المتهم قام بالاعتداء على الطفل بالضرب المبرح وتعذيبه بوحشية باستخدام "كزالك وسلاح أبيض ساطور"، وقام بتوثيق واقعة التعذيب بفيديو ثم إرساله إلى والدة الطفل لإعطائه 5 آلاف جنيه.

وكشفت التحقيقات بأن الطفل (المجنى عليه) يدعى "أدهم.م"، 13 عامًا، ويوم الواقعة جاء له المتهم أثناء لهو الطفل فى الشارع وقام باستدراجه إلى شقة في منطقة المرج مقابل ابتزاز والدة الطفل وإعطائه مبلغ مالى ، وتم تعذيبه يومين.

وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من المقدم محمد السيسى، رئيس مباحث البساتين مفاده تلقيه بلاغا من سيدة مفاده تعرض نجل شقيقها للخطف والتعذيب على يد خاله.

وقالت المبلغة، فى محضر الشرطة إن خال الطفل على خلاف مع شقيقته والدة الطفل بسبب خلافات مالية، وقام بخطف الطفل ويدعى “أدهم” داخل سيارة وتوجه به لمنطقة المرج وقام بتعذيبه وتصويره أثناء ترويعه بسلاح أبيض"ساطور" وأرسل الفيديو لوالدة الطفل وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.

مهام واختصاصات وزارة الداخلية

• وضع السياسة العامة لنشاط الوزارة والأجهزة التابعة لها في المجال الأمني في إطار السياسة العامة للدولة ورسم الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.

• تنظيم وإدارة شؤون الأمن في مختلف المجالات ومكافحة الجريمة بأنواها وإزالة أسبابها بما يحقق الاستقرار والنظام والمصلحة العامة، بجانب مباشرة مهام ومسؤوليات الأمن والحراسة بالموانئ الجوية والبحرية والمداخل البرية.

• مع اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لتأمين حماية الشخصيات الرسمية والدبلوماسية والوفود الزائرة والخبراء وحماية المنشئات والمرافق العامة ومقرات البعثات الدبلوماسية والهيئات والمنظمات الدولية.

• العمل على توفير الحماية الأمنية للاحتفالات والمهرجانات والفعاليات الرسمية والشعبية.

• مكافحة أعمال الشغب ومظاهر الإخلال بالأمن طبقا للقانون .

• تنظيم وإصدار تراخيص حمل وحيازة الأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات والاتجار بها وفقاً للقانون.

• تنفيذ الأنظمة الخاصة بالجنسية والجوازات ووثائق السفر والإقامة والدخول والخروج من وإلى الجمهورية وإصدار وثائق السفر للمواطنين ومراقبة وصول ومرور ومغادرة الأجانب ومنح تراخيص الإقامة وتنفيذ قرارات الإبعاد وفقاً للقانون.