الإثنين 25 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

سياسي

نائب «التنسيقية» يوجّه سؤالاً لوزير الصحة لقلة عدد أسرة العناية المركزة

النائب محمد عبد العزيز
النائب محمد عبد العزيز

تقدّم النائب محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب، وكيل لجنة حقوق الإنسان، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بسؤال إلى الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بشأن معاناة الكثير من المستشفيات من قِلة عدد أسرة الرعاية المركزة وما هي خطة الوزارة نحو زيادة عدد أسرة الرعاية المركزة، وذلك في إطار استخدام الأدوات الرقابية البرلمانية على أداء الحكومة.

وأوضح عبد العزيز أن هناك معاناة لكثير من المستشفيات العامة من قلة عدد أسرة الرعاية المركزة على مستوى الجمهورية، مما  يؤدي في كثير من الأحيان للخطورة على حياة المريض الذي قد لا يتوفر له مكان شاغر في الرعاية المركزة.

وأضاف: أتوجه بسؤالي حول ما هي خطة وزارة الصحة نحو زيادة عدد أسرة الرعاية المركزة في المستشفيات العامة بمختلف أنواعها؟ و بهذا السؤال على أن تكون الإجابة عليه (كتابة) عملا بحكم المادة 200 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

حقوق الانسان وزير الصحة شبرا الخيمة تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين هالة زايد وزيرة الصحة أسرة العناية المركزة جولاته الميدانية النائب محمد عبد العزيز

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