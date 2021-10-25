الإثنين 25 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سوريا تؤكد قدرتها على رد الاعتداءات الإسرائيلية

الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي

أدانت سوريا، اليوم الإثنين، العدوان السافر الذي قام به الجيش الإسرائيلي في المنطقة الجنوبية، ما يزيد من تصعيد الأوضاع المتوترة بالمنطقة، مؤكدة في الوقت ذاته حقها وقدرتها على الرد على هذه الاعتداءات، "ولجم النزعة العدوانية لسلطات الاحتلال".

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن بيان أصدره مصدر في وزارة الخارجية والمغتربين السورية القول إن هذا العدوان الغاشم يأتي بعد إتمام المصالحات في محافظة درعا وعودة الأمن والأمان لها وبسط سلطة الدولة في محاولة يائسة من كيان الاحتلال الإسرائيلي لدعم أدواته وعملائه من المجموعات الإرهابية المنهزمة.

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بيوت السويس

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