ندوة حول التسويق الرقمي بـ«صيدلة عين شمس»

نظمت كلية الصيدلة جامعة عين شمس ندوة حول التسويق الرقمي، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور أمانى أسامة كامل - عميد الكلية ، وتحت إشراف أم..د. مها نصر - أستاذ مساعد بقسم الصيدلانيات والصيدلة الصناعية ومدير إدارة العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي بالكلية وقام بالعرض الدكتور عبير الليثي مدرب التسويق الرقمي و مدير تطوير اعمال شركهCLUE - digital .

الجدير بالذكر أن الدكتور عبير هي خريجة الكلية لعام 2003 و تناولت الندوة أهم المهارات والموارد التسويقية التي أهلتها لفتح شركتها الخاصة في مجال التسويق الرقمي لخدمة شركات الادوية ومجالات الصيدلة المختلفة والقطاع الطبي بشكل عام.

وإلى جانب أهمية التسويق الرقمي في مجال الصيدلة مع إعطاء بعض أمثلة لمصادر التدريب المتاحة للطلبة في هذا المجال ، وذلك في إطار سلسلة من ندوات Meet our Alumni التي تقيمها الكليه خلال العام الجامعي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، تهدف إلى إثراء الخبرات البحثية والمعرفية لاعضاء هيئة التدريس والطلاب، وتأهيل الطلاب لسوق العمل في ظل وجود مجالات عمل كثيرة مستحدثة.

كما تم عرض الندوة عن طريق تطبيق zoom و من خلال البث المباشر على صفحة الكلية للتواصل الاجتماعي و تم عرض المحاضرة عن طريق عرضها علي الشاشات التفاعلية بالمدرجات و ذلك بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الكلية.

وفي سياق آخر أطلقت كلية الألسن بجامعة عين شمس، كرنفالات استقبال الطلاب الجدد والقدامي ٢٠٢١-٢٠٢٢، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وشهدت الدكتور سلوى رشاد عميد الكلية، يرافقها كل من السادة الوكلاء الدكتور .ناصر عبد العال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أشرف عطية وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا و البحوث، الدكتور يمنى صفوت وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، فعاليات الكرنفالات التى أطلقتها إدارة رعاية الشباب بالكلية.