رئيس الجامعة الأمريكية: نواجه التحديات العالمية بالبحث العلمي

قال الدكتور أحمد دلال، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، إن «العمل داخل مجتمع الجامعة الأمريكية ليس سهلًا ولا هينًا، ولكنه حلقات متواصلة من الجهد نتسلمها جيلًا بعد جيل، ونحتاج لوقتٍ كبير لاستيعاب الدروس خاصةً التحديات التي واجهها العالم ومنها جائحة كورونا والتغيرات المناخية ونقص المياه وتلوث البيئة».

وأكد دلال، خلال احتفالية تنصيبه رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، أنه «لابد من إجادة العمل تحت أي ظرف، فوباء كورونا مازال موجودًا، ولكننا نحاول التغلب عليه للعودة للحياة الطبيعية، ونحن في الجامعة الأمريكية نواجه التحديات العالمية، ونسعى من أجل البحث العلمي لنشر المعرفة وتعليم طلابنا على أعلى مستوى من الجودة، وكمؤسسة عريقة في مصر والمنطقة تتلاقى مع العالم، قد غيِّرنا المسار المهني للكثيرين من الأشخاص وأصبحوا يشغلون عدة مناصب قيادية، وفي ظل التحديات التي شهدناها طوال العامين الماضيين لابد أن نركز على خدمة المجتمع وأن نناضل من أجل أن يكون العالم بشكل أفضل».

وأوضح، أن «الجامعة الأمريكية من خلال جهودها على مدار أكثر من 100 عام، كان لديها الإصرار على النجاح والإيمان بقدرات أبنائها، وسأعمل على نقل الجامعة للمكانة التي تتمناها، وندعم الفنون الليبرالية التي تساعد الطلاب على التفكير بشكلٍ نقدي، وأن يتخطوا كل الحدود التعليمية المختلفة والحواجز، ولكن التزامنا لتعليم الفنون الليبرالية ليس لتعليم الطلاب مواجهة العالم فقط، ولكن تعلمهم فهم العمل بكل أشكال التنوع وأن نعمل من أجل خدمة المجتمع والعالم».

وأشار دلال، إلى أنه «لابد أن نستثمر لتحقيق الابتكار في التعليم، وأن نفتح آفاق جديدة للتعليم، ونواجه الاحتياجات الملحة لمجتماعتنا، وسنسافر لمستقبلنا وسندرس في المجالات التي تتطلب مساهمة فعلية منا في الدراسات البيئية والغذاء والماء في مصر التي ساهمت بالكثير في الحضارة العالمية، وسنقدم لطلابنا تعليمًا تحوليًا، وهناك طرق مختلفة للمشاركة وتحقيق ذلك لمجتمعتنا من أجل تقديم خدمات للمسارات المهنية»، مؤكدًا أنه «في القرن القادم لابد أن نكون قد قدمنا الكثير لمجتمعنا، التعليم التحولي مهم جدًا وقامت الجامعة بدورًا رياديًا في المجال، والجامعة مستعدة للتحديات المستقبلية».