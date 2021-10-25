يعمل بمحطة القطار.. كشف ملابسات تغيب طفل عن منزل والده بالعياط

كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة، عن ملابسات منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، حول تغيب طفل عن منزله بالعياط، تم التداول عبر فيس بوك.

البداية كانت عندما قام والد الطفل بنشر منشور، عبر فيس بوك يفيد بتغيب نجله "ياسين .ا"، يبلغ من العمر 10 سنوات على الفور تتبع قوات مباحث قسم شرطة العياط كشف غموض اختفاء الطفل.

وبعمل التحريات تبين الطفل اعتاد الغياب عن المنزل، وبسؤال الأب أكد ذلك، وتبين أن الطفل كان يعمل بمحطة القطار بمحافظة أسوان وتمت عودته للمنزل، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.