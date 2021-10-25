بدء أعمال تبريد حريق مصنع مناديل بمنطقة المرج

تتمركز 3 سيارات إطفاء بمحيط حريق مصنع مناديل على مساحة ألف متر في منطقة بمؤسسة الزكاة التابعة للمرج، بعدما تمكن رجال الحماية المدينة بالقاهرة من السيطرة عليه وذلك للقيام بعمليات التبريد تحسبًا لاندلاع الحريق مرة أخرى.

وتمكن رجال الحماية المدينة بالقاهرة من السيطرة على الحريق دون وقوع أى إصابات، وسط تواجد سيارات الإطفاء للقيام بعمليات التبريد تحسبًا لاندلاع الحريق مرة أخرى.

ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بـ10 سيارات إطفاء لمحاولة السيطرة على حريق داخل مصنع جمالون لتصنيع المناديل في مؤسسة الزكاة بمنطقة المرج، حيث انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان، ويقوم رجال الحماية المدنية بعمليات إخماد الحريق.

وساهمت مواد سريعة الاشتعال في انتشار الحريق داخل أرجاء المصنع، مما أدى إلى معاناة رجال الإطفاء في عمليات الإخماد، وانتشرت سيارات الإسعاف في المكان تحسبا لوقوع أي مصابين أثناء عمليات الإخماد.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا باندلاع حريق مصنع في منطقة مؤسسة الزكاة في المرج، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى المكان للقيام بعمليات السيطرة على الحريق.