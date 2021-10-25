الجيش اللبناني: المخابرات أنهت تحقيقاتها في أحداث الطيونة وأحالت القضية للنيابة العسكرية

أعلن الجيش اللبناني، أن مديرية المخابرات أنهت تحقيقاتها في أحداث الطيونة التي شهدتها العاصمة اللبنانية بيروت في الرابع عشر من شهر أكتوبر الجاري، وأسفرت عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 32 آخرين.

وأضاف الجيش، أن مديرية المخابرات أحالت الملف مع الأشخاص الذين أُلقي القبض عليهم إلى النيابة العامة العسكرية.

وأعلن وزير الدفاع اللبناني، موريس سليم، الأسبوع الماضي، أن القوات الأمنية ألقت القبض على 20 شخصًا على ذمة التحقيقات في أعمال العنف الدامية التي شهدتها مناطق؛ "الطيونة"، و"عين الرمانة"، و"الشياح" جنوبي العاصمة بيروت، والتي باتت تعرف بـ"أحداث الطيونة".