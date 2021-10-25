الإثنين 25 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

من أجل قمة المناخ.. بريطانيا تلغي مواعيد الأطباء في جلاسكو وتغلق الطرق

قمة المناخ تثير الغضب
قمة المناخ تثير الغضب البريطاني

أكدت صحيفة "التليجراف" البريطانية، أنه تم إلغاء مئات المواعيد من المقابلات المؤجلة وجهاً لوجه مع الممارسين العامين أو إعادة جدولتها من قبل رؤساء هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا، في محاولة لخفض مستويات حركة المرور حول جلاسكو خلال قمة المناخ "كوب 26"، حيث تواجه المدينة العديد من إغلاق الطرق وإضرابات السكك الحديدية المحتملة.

وتابعت أن مدينة جلاسكو تستضيف قمة المناخ الذي يستمر لمدة أسبوعين اعتبارًا من 31 أكتوبر ومن المتوقع أن يجذب 25 ألف مندوب و 125 من قادة العالم.

وقبل القمة، قال مسئولي الصحة إنه سيتم تفضيل المقابلات الافتراضية عبر الإنترنت على المواعيد الشخصية كوسيلة للمساعدة في تقليل حركة المرور على الطرق "بشكل كبير '' خلال هذا الوقت.

كما تخطط نقابة العمال لتنظيم إضراب بالسكك الحديدية في الفترة من 1 نوفمبر إلى 12 نوفمبر ، مما قد يتسبب في مزيد من الاضطراب لأولئك الذين يرغبون في السفر إلى جلاسكو بواسطة وسائل النقل العام لحضور القمة.

وقالت جاكي بيلي، المتحدثة باسم صحة حزب العمال الاسكتلندي إن مئات المرضى - الذين انتظروا شهورًا لرؤية طبيبهم شخصيًا بسبب الوباء - سيصابون بخيبة أمل من هذه الخطوة ووصفتها بأنها “خطوة لكارثة”.

وتابعت: "سيكون هذا بمثابة ضربة جديدة للمرضى الذين يعانون بالفعل من قوائم الانتظار منذ شهور".

وأكدت الصحيفة أنه في أماكن أخرى، أعرب رؤساء الصحة عن قلقهم من أن الإصابات بفيروس كورونا في جلاسكو ستزداد في أعقاب استضافة المندوبين القادمين من جميع أنحاء العالم ومن البلدان ذات معدلات التطعيم المنخفضة.

قمة المناخ جلاسكو الأطباء بريطانيا الطرق السكك الحديدية

رئيس التحرير

وائل لطفي

بيوت السويس

الأكثر قراءة

حل مجلسي السيادة والوزراء في السودان.. و«البرهان»: لن تحركنا فئة أو حزب

سيد رجب يكشف لـ«الدستور» تفاصيل الجزء الثالث من «أبو العروسة»

«الداخلية» تكشف ملابسات فيديو ضابط مرور الغربية

للإناث.. فرص عمل جديدة من القوى العاملة براتب 2500 جنيه

مع انخفاض درجات الحرارة.. «الأرصاد» تكشف خريطة سقوط الأمطار خلال الأيام المقبلة

رابط حجز موعد تلقي لقاح كورونا مصر عبر موقع وزارة الصحة المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

كرموا محمد صلاح!

مؤمن المحمدي

حسن عبد الحفيظ

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه "٢٤".. مفاوضات الحزب الوطنى مع الإرهابيين

القس. رفعت فكرى

أعطوا أبناءكم وقتًا

د-على-أبو-الخير

حسن حنفى.. الفقيه الفيلسوف

د.أحمد الخميسى

خطر يحلق بأجنحة العلم الحديث

سعيد المصرى

حقيقة الصراع مع أغانى المهرجانات والراب

أحمد المريخي

آلام لبنان فى «مَوَجان» شربل داغر

صور

تجميل ميادين القاهرة

فوز الأهلي بسداسية أمام الحرس الوطني النيجيري في دوري الأبطال

مباراة الزمالك وتوسكر الكينى فى دورى أبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تخصص 10 مليارات دولار لخفض معدلات الجريمة في المجتمع العربي

الاحتلال يعتقل 13 فلسطينيًا بالضفة الغربية

إسرائيل تستهدف موقعين للجيش السورى: هل أعطى بوتين الضوء الأخضر لـ"بينيت"؟