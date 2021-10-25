من أجل قمة المناخ.. بريطانيا تلغي مواعيد الأطباء في جلاسكو وتغلق الطرق

أكدت صحيفة "التليجراف" البريطانية، أنه تم إلغاء مئات المواعيد من المقابلات المؤجلة وجهاً لوجه مع الممارسين العامين أو إعادة جدولتها من قبل رؤساء هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا، في محاولة لخفض مستويات حركة المرور حول جلاسكو خلال قمة المناخ "كوب 26"، حيث تواجه المدينة العديد من إغلاق الطرق وإضرابات السكك الحديدية المحتملة.

وتابعت أن مدينة جلاسكو تستضيف قمة المناخ الذي يستمر لمدة أسبوعين اعتبارًا من 31 أكتوبر ومن المتوقع أن يجذب 25 ألف مندوب و 125 من قادة العالم.

وقبل القمة، قال مسئولي الصحة إنه سيتم تفضيل المقابلات الافتراضية عبر الإنترنت على المواعيد الشخصية كوسيلة للمساعدة في تقليل حركة المرور على الطرق "بشكل كبير '' خلال هذا الوقت.

كما تخطط نقابة العمال لتنظيم إضراب بالسكك الحديدية في الفترة من 1 نوفمبر إلى 12 نوفمبر ، مما قد يتسبب في مزيد من الاضطراب لأولئك الذين يرغبون في السفر إلى جلاسكو بواسطة وسائل النقل العام لحضور القمة.

وقالت جاكي بيلي، المتحدثة باسم صحة حزب العمال الاسكتلندي إن مئات المرضى - الذين انتظروا شهورًا لرؤية طبيبهم شخصيًا بسبب الوباء - سيصابون بخيبة أمل من هذه الخطوة ووصفتها بأنها “خطوة لكارثة”.

وتابعت: "سيكون هذا بمثابة ضربة جديدة للمرضى الذين يعانون بالفعل من قوائم الانتظار منذ شهور".

وأكدت الصحيفة أنه في أماكن أخرى، أعرب رؤساء الصحة عن قلقهم من أن الإصابات بفيروس كورونا في جلاسكو ستزداد في أعقاب استضافة المندوبين القادمين من جميع أنحاء العالم ومن البلدان ذات معدلات التطعيم المنخفضة.