الإثنين 25 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على شخصين لسرقتهما موقعًا تحت الإنشاء فى المرج

حبس
حبس

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين في المرج، لاتهامهما بسرقة موقع تحت الإنشاء، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيقات. 

 تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين، مقيمين في المرج بالقاهرة، وبحوزتهما سيارة ملك والد أحدهما حال شروعهما فى سرقة وحدات الكنترول الخاصة بالمصاعد الكهربائية من داخل موقع تحت الإنشاء "تابع لإحدى الشركات" بالتجمع الأول.

 وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأضافا أنهما قاما بسرقة 2 كنترول مصعد و8 وحدات UBS وعلبة صيانة، و6 وحدات كنترول تحكم فى المصعد بأسلوب "المغافلة" من داخل أحد العقارات تحت الإنشاء، التابع لذات الشركة بالمنطقة، وقيامهما بالتصرف فيها وبيعها لمدير محل لقطع غيار المصاعد، مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون، مقابل مبلغ مالى.

 وتم بإرشادهما ضبطه وبحوزته كافة المسروقات المستولى عليها، وباستدعاء "مالك شركة المصاعد" تعرف على المضبوطات، وأقر بأنها خاصة بالشركة ملكه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

بيوت السويس

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