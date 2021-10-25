الإثنين 25 أكتوبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«تعليم الغربية»: رحلات طلابية لتفقد أعمال مبادرة «حياة كريمة»

تعليم الغربية
تعليم الغربية

نظمت مديرية التربية والتعليم بالغربية، بقيادة المهندس ناصر حسن، وكيل الوزارة، اليوم الاثنين، رحلة طلابية من إدارتي قطور وزفتى لزيارة مركز ومدينة زفتى، ضمن مبادرة حياة كريمة. 

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وتوجهت الرحلتين لزيارة مواقع العمل التي يتم فيها تنفيذ المبادرة، منها مجمع الخدمات التنموي، مجمع الخدمات الزراعي البيطري، تطوير ورفع كفاءة مدرسة طلبة السايح، تبطين ترعة العطف، تطوير ورفع كفاءة محطة مياه الشرب الأرتوازي، توصيل شبكات والفايبر للاتصالات، عقد جلسة بقاعة مدرسة التمريض، للتعريف بالمبادرة والمشروعات، التوجه إلى دهتورة لتفقد عيون وقناطر دهتورة. 

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وكان وكيل الوزارة قد وجه بتنفيذ توجيهات محافظ الغربية بتنفيذ رحلات تثقيفية للطلاب والمعلمين لزيارة مواقع العمل لمبادرة حياة كريمة، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي يتم تنفيذها في مركز ومدينة زفتى، وبإشراف جيهان مصطفي صابر، مدير عام الإدارة التعليمية بزفتى.

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إدارتي قطور وزفتى تنظمان رحلات طلابية لتفقد أعمال مبادرة حياة كريمة عبد الفتاح السيسي وكيل الوزارة محطة مياه التربية والتعليم مبادرة حياة كريمة محافظ الغربية ضمن مبادرة حياة كريمة مديرية التربية والتعليم بالغربية

رئيس التحرير

وائل لطفي

بيوت السويس

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