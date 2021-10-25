الإثنين 25 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

وزارة التضامن الاجتماعي.. الاستعلام عن أسماء المستفيدين من تكافل وكرامة

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

وزارة التضامن الاجتماعي.. الاستعلام عن أسماء المستفيدين من تكافل وكرامة يحصد نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل لمتابعة الطلبات المقدمة لمستوفي الشروط التي تم الإعلان عنها وفقا لمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وخطوات الاستعلام و عدد المستفيدين من المعاش.

 

وزارة التضامن الاجتماعي.. الاستعلام عن أسماء المستفيدين من تكافل وكرامة

يستطيع الأسر الأكثر احتياجا من المتقدمين بطلبات للحصول على معاش التكافل والكرامة ممن يستوفون شروط التي وضعتها وزارة التضامن الاجتماعي الاستعلام عن طلباتهم من خلال هذا الرابط (من هنا) عقب إدخال كافة البيانات المطلوبة، يأتي ذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي لضمان معيشة أفضل ممن هم لا يملكون قوت يومهم ويستحقون دعم الدولة لهم خاصة في ظل انتشار جائحة كورونا المستجد كوفيد 19 وتوقف بعض الأنشطة التجارية مما ترتب عليه تسريح العمالة المؤقتة بسبب الركود الاقتصادي في مصر وجميع دول العالم.

 

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 

يمكن للراغبين في الحصول على معاش التكافل والكرامة التي تمنحه وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأكثر احتياجا الاستعلام عن طلباتهم المقدمة بإتباع الخطوات التالية :-

  • تسجيل الدخول عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال هذا الرابط (من هنا)
  • اختيار أيقونة الاستعلام عن معاش التكافل والكرامة
  • كتابة بيانات الراغب في الحصول على المعاش شهريا في الخانات المخصصة لذلك (الاسم رباعي، الرقم القومي، محافظة الإقامة،...)
  • اختيار نوع المعاش المتقدم إليه (تكافل، وكرامة)
  • كتابة بيانات مكتب الشؤون الاجتماعية التابع له المتقدم وفقا لمحل إقامته
  • الضغط على زر الاستعلام
  • ظهور موقف الطلب المتقدم و آخر إجراء تم به

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رابط الحصول على معاش تكافل وكرامة

عدد المستفيدين من معاش تكافل وكرامة 

يبحث الكثير من المواطنين عن موقع وزارة التضامن الاجتماعي.. الاستعلام عن أسماء المستفيدين من تكافل وكرامة حيث بلغ عدد المستفيدين منه شهريا قرابة 3 ملايين و 707 ألف مواطن حيث يستهدف المعاش الأرامل والمطلقات والأيتام والعاجزين عن العمل وذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين ممن تجاوزوا الـ65 عاما أو أكثر.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

بيوت السويس

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