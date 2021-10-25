الإثنين 25 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع عامل وإصابة 15 في انقلاب سيارة نقل على الطريق الدولي بالدقهلية

انقلاب سيارة نقل
انقلاب سيارة نقل على الطريق الدولي

لقي عامل مصرعه وأصيب 15 آخرين من قرية 54 بمنطقة حفير شهاب الدين مركز بلقاس، بمحافظة الدقهلية، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال بالقرب من كوبري الكسارة، على طريق "دمياط – كفر الشيخ" الدولي بنطاق مدينة جمصة أمام مدينة المنصورة الجديدة، وجري نقل المصابين إلي مستشفى جامعة الأزهر بمدينة دمياط الجديدة ومستشفى جمصة المركزي وإيداع المتوفي ثلاجة حفظ الموتي بالمستشفى.

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تلقي اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا لمأمور قسم شرطة جمصة، من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بعدد من العمال أمام مدينة المنصورة الجديدة بالقرب من كوبري الكسارة.

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انتقل ضباط قسم شرطة جمصة إلى مكان البلاغ، وهرعت عدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين أن سيارة ربع نقل محملة بالعمال من قرية 54 بمنطقة حفير شهاب الدين، مركز بلقاس، انقلبت وأصيب في الحادث 15 عامل إضافة إلي مصرع أحدهم.

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وتبين من المعاينة الأولي وجود انفجار في إطار السيارة، مما تسبب في انقلابها.

وأكد شهود العيان أن سيارة ربع نقل كانت تسير بسرعة علي طريق "دمياط – كفر الشيخ" الدولي، وبالقرب من كوبري الكسارة انفجر إطار السيارة مما تسبب في انقلابها عدة قلبات حتى ابتعدت عن الطريق وسقطت علي الرمال علي جانب الطريق، وتجمع عدد كبير من المواطنين، وتوقف المارة لإنقاذ المصابين حتى وصلت سيارات الإسعاف ونقلتهم إلي مستشفى جمصة المركزي، وجري إيداع المتوفي ثلاجة حفظ الموتى وجري تحويل عدد من المصابين إلى مستشفى الأزهر في دمياط الجديدة لاستكمال العلاج.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة العامة.

عامل بلقاس الدقهلية حادث سيارة

رئيس التحرير

وائل لطفي

بيوت السويس

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