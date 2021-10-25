انخفاض درجات الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

مع الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة وترقب المواطنين حالة الجو من وقت لآخر، ودخول فصل الشتاء، وانتهاء موسم الخريف، تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية وجود حالة من الطقس البارد خلال الفترة الحالية.

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد ستشهد خلال الفترة المقبلة انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، مع وجود حالة من الطقس المعتدل على الوجه البحري والقاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

وأضاف شاهين، لـ"الدستور": إنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة على كافة أنحاء الجهورية، بالإضافة إلى وجود شبورة مائية في الصباح على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

تصل درجة الحرارة في القاهرة الكبرى والوجه البحرى إلى 27 درجة للعظمى و18 درجة للصغرى.

أما بالنسبة لدرجة الحرارة على السواحل الشمالية فتصل إلى 26 درجة للعظمى، 20 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة في جنوب سيناء العظمى 29 درجة والصغرى 23 درجة، أما على شمال الصعيد فتصل العظمى إلى 28 درجة والصغرى 18 درجة، ودرجة الحرارة بالنسبة جنوب الصعيد العظمى 33 درجة الصغرى 21 درجة.

درجات الحرارة المتوقعة يوم الثلاثاء الموافق 26 أكتوبر

تصل درجة الحرارة بالنسبة للقاهرة والوجه البحرى العظمى 27 درجة، أما الصغرى فتصل إلى 19 درجة، وبالنسبة لدرجة الحرارة في السواحل الشمالية العظمى تصل 26 والصغرى 20 درجة، وبالنسبة لجنوب الصعيد تصل العظمى 33 درجة والصغرى 21.

درجات الحرارة يوم الأربعاء الموافق 27 أكتوبر

بالنسبة لدرجة الحرارة العظمى على الوجه البحري تصل إلى 28 درجة والصغرى تصل إلى 19، ولكن على السواحل الشمالية تصل درجات الحرارة العظمى إلى 28 درجة والصغرى 20، وجنوب سيناء تكون درجة الحرارة العظمى 30.

درجات الحرارة المتوقعة يوم الخميس الموافق 28 أكتوبر

تصل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة والوجه البحرى إلى 28 درجة والصغرى 19 درجة، أما بالنسبة للسواحل الشمالية فتصل العظمى إلى 28 درجة والصغرى 20 درجة، وجنوب سيناء تصل العظمى إلى 30 درجة والصغرى 23.

درجات الحرارة المتوقعة يوم الجمعة 29 أكتوبر

تصل درجة الحرارة العظمي في القاهرة والوجه البحرى إلى 28 درجة للكبرى، و19 للصغرى، وعلى السواحل الشمالية تصل العظمى 27 درجة والصغرى 20 درجة، وجنوب سيناء العظمى 30 درجة والصغرى 23 درجة، وشمال الصعيد العظمى 30 درجة والصغرى 19 درجة، بالنسبة لجنوب الصعيد العظمى 34 درجة والصغرى 21 درجة.