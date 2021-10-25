طبيبة نفسية: 6 طرق للتعامل مع الغيرة الزوجية بشكل صحيح

تعتبر الغيرة عاطفة طبيعية، ويشعر الجميع بالغيرة في مرحلة ما من حياتهم، ولكن يمكن أن تنشأ المشاكل عندما تنتقل الغيرة من المشاعر الصحية إلى المشاعر غير الصحية وغير العقلانية، وهو ما يسمى "الغيرة الطائشة أوالمفرطة"، فيمكنها حينها أن تدمر الزواج في النهاية بحسب كارلي سنايدر طبيبة نفسية.

ووفقا لموقع "verywellmind "، نرصد أبرز الخطوات التي يمكنك اتخاذها للتغلب على هذه المشاعر في زواجك.

أسباب حدوث الغيرة

الشعور بعدم الأمان أو سوء الصورة الذاتية.

الخوف من الهجر أو الخيانة.

الشعور بالتملك الشديد أو الرغبة في السيطرة.

وجود شعور مضلل بملكية الزوج.

وجود توقعات غير واقعية عن الزواج بشكل عام.

الحفاظ على توقعات غير واقعية عن الزوج.

استعادة تجربة مؤلمة من التخلي في الماضي.

القلق بشأن فقدان شخص أو شيء مهم.

وتقول كارلي سنايدر حول كيفية التعامل مع الغيرة في الزواج، إذا كنت تعانين من الغيرة في زواجك ، فمن المهم معالجته قبل أن يخرج عن السيطرة، يمكنك أنت وشريكك تعلم كيفية التعامل مع الغيرة بطريقة صحية، وأوردت الطبيبة النفسية بعض النصائح التي يمكن أن تساعد في هذا الشأن.

1- اعلم أن بعض الغيرة أمر طبيعي

سيكون هناك أشخاص ومواقف تهدد أمن زواجك، سواء كان ذلك زميل عمل أو وظيفة تتطلب الكثير من السفر، فمن الطبيعي أن تختبر القليل من الغيرة، المهم أن تأخذ وقتًا للتحدث عن مخاوفك والاتفاق على بعض الحدود التي تحمي زواجك وحياتك.

2- تعال إلى أصل الغيرة

عندما يشعر أحد الشركاء بالغيرة على أساس ثابت، من المهم معرفة سبب حدوث ذلك، على سبيل المثال هل يشعر الشريك الغيور بعدم الأمان لأنكما لا تقضيان الكثير من الوقت معًا كزوجين؟ أم أن الزواج به مشاكل ثقة؟.

3- اخلق جوًا من الثقة

من أفضل الطرق للحماية من الغيرة خلق جو من الثقة، تبدأ هذه العملية مع كون كلا الشريكين جديرين بالثقة، الأشخاص الجديرين بالثقة لا يكذبون بشأن الكيفية التي يقضون بها وقتهم كما أنهم لا يغشون أزواجهم .

4- قضاء وقت أطول مع الشريك

ابحث عن طرق لقضاء الوقت معًا والتواصل، و الزواج هو أكثر من مجرد العيش معًا و إنه ينطوي على إظهار المودة وقضاء الوقت معًا وبناء ارتباط مع بعضنا البعض.

5- اعرف متى تكون الغيرة مؤذية

لكن إذا شعر أحد الشركاء بالغيرة من دون سبب ، فقد يكون هذا بمثابة علامة حمراء، خاصة إذا كانت الغيرة تتضمن غضبًا شديدًا وتوقعات غير واقعية واتهامات لا أساس لها من الصحة.

6- التعامل مع غيرتك

إذا كنت من يعاني من الغيرة في علاقاتك، فقد ترغب في التفكير في السبب، على سبيل المثال ، هل تعاني من احترام الذات أم أنك تخشى أن يتركك شريكك؟ أو هل كان شريكك غير مخلص في الماضي وأنت قلق من حدوث ذلك مرة أخرى؟