الإثنين 25 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

التشيك تعلن قيودًا جديدة لمواجهة تفشى كورونا

كورونا في التشيك
كورونا في التشيك

أعلنت السلطات في التشيك، اليوم الإثنين، فرض قيود جديدة لمواجهة التزايد المستمر في عدد حالات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد.


وذكر راديو "براغ الدولي"- في نشرته الإنجليزية- أن ارتداء الكمامات سيعود إجباريا في جميع الأماكن المغلقة وأماكن العمل عدا من يعملون في مكاتب بمفردهم أو في حال وجود مسافات بين الأفراد تقدر بمتر ونصف على الأقل.


وتابع الراديو أنه سيكون على المواطنين الالتزام بارتداء الكمامات في كل التجمعات بغض النظر عن أعداد المشاركين، وأيضا في المواصلات العامة والمحال، كما سيتم تقليص فترة العزل من أسبوعين إلى أسبوع مع اختتامها بالخضوع لاختبار مسحة.


وبدءا من نوفمبر المقبل، ستقلص فترة صلاحية اختبار المسحة من أسبوع إلى 72 ساعة، وفترة صلاحية اختبار الأجسام المضادة من 72 ساعة إلى 24 ساعة. 

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بيوت السويس

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