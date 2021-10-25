محافظ بني سويف يتفقد أعمال المرحلة الثانية لإصلاح منظومة الصرف الصناعي

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الإثنين، مشروع إصلاح منظومة الصرف الصحي والصناعي بمنطقة بياض العرب الصناعية، وذلك للوقوف على الموقف التنفيذي لأعمال المرحلة الثانية والتعرف على مستجدات تنفيذ المشروع، والذي سيسهم بشكل نهائي في حل مشكلة مزمنة وضعت لها المحافظة تصور وخطة متكاملة لتوفير الحلول والبدائل لها من خلال الدراسة والحلول العلمية.

جولة محافظ بنى سويف

وتجول المحافظ داخل مكونات المشروع، واستمع لعرض موجز عن سير العمل في المرحلة الثانية من أعمال إصلاح المنظومة، والتي تتضمن تنفيذ حل دائم ونهائي للمشكلة من خلال تأهيل محطة المعالجة وتنفيذ محطة الرفع الخاصة بمحطة المعالجة والتوسع في الأعمال الزراعية، لاستيعاب 21 ألف متر مكعب من مياه الصرف، عند اكتمال المرحلة الثانية التي تمثل الحل النهائي للمشروع.

جولة محافظ بنى سويف

ووجه المحافظ بدراسة تعظيم سلاسل القيمة المضافة من الزراعات بالغابة الشجرية ،خاصة وأنه تم زراعة أكثر من 200 فدان من إجمالي المستهدف، وهي عبارة عن: نخيل الزينة ونباتات الجوجوبا، حيث كلف المحافظ بوضع تصور بإمكانية الترويج للمستثمرين لإقامة مصانع تعتمد على هذه الأنواع ، والتي ستوفر فرص عمل بجانب القيمة المضافة التي ستعود من ذلك.

جولة محافظ بنى سويف

يذكر أنه تم افتتاح المرحلة الأولى من أعمال إصلاح المنظومة الصرف الصناعي بالمنطقة ، بتكلفة 45 مليون جنيه، والتي تضمنت تنفيذ الحل العاجل والسريع للسيطرة على المشكلة، حيث تم إنشاء محطة ري ووحدة فلاتر، ومد خطوط شبكات ري بالتنقيط وزراعة أكثر من 200 فدانًا "طبقًا للكود المصري" بزراعة نباتات وأشجار الجوجوبا ونخيل الزينة التي تتميز بقيمة اقتصادية كبيرة في عدد من المجالات وهو ما يمثل قيمة مضافة أخرى ستسفر عنها الحلول التي نفذتها المحافظة لمواجهة مشكلة المزمنة كانت لها تداعيات سلبية على الاستثمار والمناطق السكنية القريبة منها.

جولة محافظ بنى سويف

رافق المحافظ خلال الزيارة: المهندسة دينا عمر سليمان رئيس شركة مياه الشرب والصرف بالمحافظة،المحاسب هاني الجويلي رئيس مركز ومدينة بني سويف، المهندس رجب يونس مدير منطقة بياض العرب الصناعية، وبعض المختصين من شركة المياه والمنطقة الصناعية

جولة محافظ بنى سويف