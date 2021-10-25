إحالة مسئولي الإيرادات والإشغالات بمركز «إهناسيا» ببنى سويف للتحقيق في مخالفات

أحال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الإثنين، مسئولي الإشغالات والإيرادات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة “إهناسيا” للشئون القانونية بديوان عام المحافظة ، للتحقيق في بعض المخالفات والتراخي في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال بعض الإشغالات غير القانونية بمنطقة العمارات السكنية بشارع أحمد عفت بـ"إهناسيا".

جاء ذلك القرار بناء عن تقرير لجنة المتابعة التي كلفها المحافظ بمعاينة شكوى بعض المواطنين التي تم رصدها والتي تفيد بأنه توجد مخالفات فيما يتعلق ببعض المخالفات بالمنطقة المذكورة، لتحديد أوجه القصور التنفيذي والإداري، حيث قامت اللجنة التي أشرف عليها أشرف حماد مدير الإدارة العامة للمتابعة، بالمعاينة الميدانية، والتي أكدت بالمعاينة صحة ما تم رصده من مخالفات.

حيث تبين وجود عدد كبير من الوحدات السكنية بالطابق الأرضي من عمارات شارع أحمد عفت بمدينة إهناسيا مستغلة نشاطًا تجاريًا بالرغم من تخصيصها سكني ، ووجود إشغالات بصورة غير حضارية ومخالفة للقانون وبروز محلات وتاندات ودرج سلالم وفاترينات عرض وبضائع محلات على الأرصفة، وأكشاك بمحيط منطقة توزيع الكهرباء، فضلاً عن بناء أحد المواطنين حائط بالبلوك الأبيض خلف العمارات السكنية.

وكلف المحافظ رئيس الوحدة المحلية "نشأت معبد" باتخاذ ما يلزم حيال المخالفات التي تم رصدها، والتي وردت بتقرير اللجنة الميدانية، مع التنسيق مع الجهات المعنية وذات الصلة في هذا الشأن، والتي أفادت بشأنها لجنة المتابعة أنه تم تنفيذها.