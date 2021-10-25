بريطانيا تسجل 38 ألفًا و846 إصابة جديدة بكورونا

سجلت بريطانيا 38 ألفًا و846 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، كما سجلت البلاد 72 حالة وفاة جديدة، وفقًا لبيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، اليوم الإثنين.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 8 ملايين و814 ألفًا و735 إصابة، والوفيات إلى 139 ألفًا و950 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية اليوم، أنه تم إعطاء 95 مليونًا و41 ألفًا و240 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في بريطانيا حتى الآن.

إصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية، دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، وفرنسا، وتركيا، وروسيا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وألمانيا، وإسبانيا، والأرجنتين، وكولومبيا، وبولندا، وإيران، والمكسيك.

يأتي ذلك فيما تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد جرعات اللقاح التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا.

ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

إرشادات "الصحة العالمية"

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قِبَل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد- 19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت "الصحة العالمية"، من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا، في العديد من دول الشرق الأوسط، قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة "دلتا" المتحورة من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.