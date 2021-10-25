مصدر أمنى: جار السيطرة على حريق مصنع المرج دون إصابات

قال مصدر أمني، إنه جارِ محاولات السيطرة على حريق مصنع الجمالون والمناديل بمؤسسة الزكاة بمنطقة المرج، ولم ينتج عنه وقوع أى مصابين وسط تواجد سيارات الإسعاف بمحيط الحريق لحين الانتهاء من عمليات الإخماد، ونشرت قوات الأمن كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمساعدة رجال الإطفاء في عمليات السيطرة عليه بالكامل.

ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، بـ10 سيارات إطفاء لمحاولة السيطرة على حريق داخل مصنع جمالون لتصنيع المناديل في مؤسسة الزكاة بمنطقة المرج، حيث انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان، ويقوم رجال الحماية المدنية بعمليات إخماد الحريق.

وأسهمت مواد سريعة الاشتعال في انتشار الحريق داخل أرجاء المصنع، مما أدى إلى معاناة رجال الإطفاء في عمليات الإخماد، وانتشرت سيارات الإسعاف في المكان تحسبًا لوقوع أى مصابين أثناء عمليات الإخماد.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا باندلاع حريق مصنع في منطقة مؤسسة الزكاة في المرج، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى المكان للقيام بعمليات السيطرة على الحريق.