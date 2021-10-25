الإثنين 25 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

السكة الحديد: مبدأ الثواب والعقاب بين العمال ساعد فى رفع مستوى الخدمة

قطار
قطار

قال مصدر مسئول فى هيئة السكة الحديد، إنه يتم تطبيق مبدأ الثواب والعقاب على العاملين بالسكة الحديد، حيث يتم تكريم العامل الذي يقوم بأداء واجبه على أكمل وجه وذلك لتحفيزه لمزيد من العمل الجاد وتحفيز زملائه على تقديم أفضل ما لديهم.

وأضاف المصدر في تصريحات لـ"الدستور"، أنه يتم عقاب من يتسبب في حدوث خطأ ما في التشغيل اليومي للقطارات وذلك لعدم تكراره مرة أخرى، فتطبيق مبدأ الثواب والعقاب قلل من الأخطاء الخاصة بالعنصر البشرى والتي كلفت هيئة السكة الحديد العديد من الخسائر.

وأشار المصدر إلى أن مبدأ الثواب والعقاب بين العاملين فى السكة الحديد ساهم فى رفع كفاءة التشغيل بصورة كبيرة حيث ساعد فى التنافس بين العمال وبعضهم البعض وهو ما يصب فى مصلحة الركاب من حيث تقدم مستوى الخدمة.

قطار سكة العاملين السكة الحديد الثواب والعقاب

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وائل لطفي

بيوت السويس

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