الإثنين 25 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس 4 متهمين بقتل عامل فى كرداسة 15 يومًا

حبس متهمين
حبس متهمين

جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، اليوم الإثنين، حبس 4 أشخاص متهمين بقتل عامل فى إحدى قرى كرداسة؛ بسبب خلافات الجيرة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

اعترف المتهمون بأنهم تبادلوا الاعتداء مع المجنى عليه وآخرين من أفراد أسرته، ما أسفر عن مقتل المجنى عليه بسبب خلافات متعلقة بالجيرة، وأجرى رجال المباحث معاينة لمكان الحادث.

كما تم التحفظ على الأدوات المستخدمة في المشاجرة، وتم الاستماع لأقوال أفراد عدد من شهود العيان، بالإضافة إلى أفراد أسرة القتيل.

تلقى مركز شرطة كرداسة بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بإحدى القرى التابعة لدائرة المركز، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين مقتل شاب خلال المشاجرة بسبب خلافات الجيرة، وركن سيارة بالشارع محل سكن طرفي المشاجرة، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، البالغ عددهم 4 أشخاص.

 وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

بيوت السويس

الأكثر قراءة

رابط تسجيل لقاح كورونا مصر عبر موقع وزارة الصحة المصرية

حل مجلسي السيادة والوزراء في السودان.. و«البرهان»: لن تحركنا فئة أو حزب

ممدوح عباس يتقدم باستشكال على حكم عودة مرتضى منصور لرئاسة الزمالك

رابط حجز موعد تلقي لقاح كورونا مصر عبر موقع وزارة الصحة المصرية

كرموا محمد صلاح!

بمأمورية أمنية.. وصول المتهمين في واقعة «الكفن» لحضور أولى جلسات محاكمتهم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

كرموا محمد صلاح!

مؤمن المحمدي

حسن عبد الحفيظ

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه "٢٤".. مفاوضات الحزب الوطنى مع الإرهابيين

القس. رفعت فكرى

أعطوا أبناءكم وقتًا

د-على-أبو-الخير

حسن حنفى.. الفقيه الفيلسوف

د.أحمد الخميسى

خطر يحلق بأجنحة العلم الحديث

سعيد المصرى

حقيقة الصراع مع أغانى المهرجانات والراب

أحمد المريخي

آلام لبنان فى «مَوَجان» شربل داغر

صور

تجميل ميادين القاهرة

فوز الأهلي بسداسية أمام الحرس الوطني النيجيري في دوري الأبطال

مباراة الزمالك وتوسكر الكينى فى دورى أبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تخصص 10 مليارات دولار لخفض معدلات الجريمة في المجتمع العربي

الاحتلال يعتقل 13 فلسطينيًا بالضفة الغربية

إسرائيل تستهدف موقعين للجيش السورى: هل أعطى بوتين الضوء الأخضر لـ"بينيت"؟