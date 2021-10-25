ضم عدد من طلاب كلية التربية الرياضية بالغربية للاتحاد العربي للشباب

قرر الدكتور حمدى شعبان، أمين عام الاتحاد العربي للشباب والبيئة ورئيس جمعية شباب مصر للتنمية والبيئة، ضم عدد من طلاب كلية التربية الرياضية الذين قاموا بتنظيم الندوة إلى الاتحاد العربى للشباب والبيئة كأصدقاء للاتحاد على أن يتحمل الاتحاد كافة التكاليف.

جاء ذلك أثناء افتتاح أول مركز إدارة المخلفات الإلكترونية على مستوى الجامعات بكلية التربية الرياضية بمشاركة جهاز تنظيم ادارة المخلفات، تحت إشراف الدكتور علاء حلويش عميد كلية التربية الرياضية جامعة طنطا.

وقال الدكتور ممدوح رشوان، أمين عام الاتحاد العربى للشباب والبيئة، ورئيس جمعية شباب مصر للتنمية والبيئة، أن هذا البرنامج يأتي في إطار حملة "اتحضر للأخضر"، بوزارة البيئة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

فيما أكد الدكتور علاء حلويش عميد كلية التربية الرياضية بجامعة طنطا، أن المبادرة جاءت لتنفيذ إحدى مبادرات الاتحاد العربى للشباب والبيئة والتى تهدف إلى إدارة المخلفات الإلكترونية الخطرة والتي تهدد البيئة والمواطنين

وأشار عميد كلية التربية الرياضية أن المبادرة تهدف إلى خلق فرص عمل للطلاب لإقامة المشروعات الصغيرة فى هذا التخصص مشيرًا إلى أن اختيار كلية التربية الرياضية، لوجود العديد من الأجهزة الإلكترونية مثل أجهزة القياس والكمبيوتر.

وأضاف الدكتور علاء حلويش عميد كلية التربية الرياضية أن الكلية ستصبح مركزًا للجامعة لتجميع المخلفات الإلكترونية والتعاقد مع الشركات المتخصصة لإداراتها والاستفادة منها مما يمثل عائدًا للكلية والجامعة مشيرًا إلى أن المركز يعتبر مركزًا للتخلص من المخلفات الإلكترونية الخطرة علاوة على وجود بعد آخر وهو دعم مشروعات التمويل الذاتي للكلية وتوفير فرص عمل للطلاب ومجال لتطبيق البحوث الخاصة بصناعة الرياضة وتكنولوجيا المعلومات.