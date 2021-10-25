المباحث تستمع لأقوال شهود العيان حول حريق مصنع فى المرج

يستمع رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة لشهود العيان والعمال وأصحاب المصنع المحترق لإنتاج المناديل في مؤسسة الزكاة بمنطقة المرج، للتوصل إلى الأسباب المؤدية لنشوب الحريق، وسط انتشار سيارات الإطفاء بالمكان لمحاولة السيطرة عليه.

ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بـ10 سيارات إطفاء لمحاولة السيطرة على حريق داخل مصنع جمالون لتصنيع المناديل في مؤسسة الزكاة بمنطقة المرج، حيث انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان، ويقوم رجال الحماية المدنية بعمليات إخماد الحريق.

وساهمت مواد سريعة الاشتعال فى انتشار الحريق داخل أرجاء المصنع، مما أدى إلى معاناة رجال الإطفاء في عمليات الإخماد، وانتشرت سيارات الإسعاف في المكان تحسبا لوقوع أى مصابين أثناء عمليات الإخماد.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا باندلاع حريق بمصنع في منطقة مؤسسة الزكاة في المرج، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى المكان للقيام بعمليات السيطرة على الحريق.