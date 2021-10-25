الإثنين 25 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

زراعة الشرقية ومجمع إعلام الزقازيق ينفذان ندوة «الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان»

المهندس على لاشين
المهندس على لاشين

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الندوات التوعوية والتثقيفية بالتنسيق بين الجهات المعنية لرفع الوعي لدى العاملين بها، مشيداً بالتعاون بين مديرية الزراعة ومجمع إعلام الزقازيق في تنظيم الندوات التثقيفية لتبادل الخبرات والمعلومات وتعظيم الاستفادة منها في تحسين بيئة العمل والتي تنعكس على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وفي هذا الإطار أشار المهندس علي لاشين وكيل وزارة الزراعة إلى قيام إدارة التدريب بالمديرية بالتعاون مع مجمع إعلام الزقازيق بعقد ندوة تثقيفية عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لعدد من العاملين بمديرية الزراعة وذلك بقاعة الاجتماعات بمجمع إعلام الزقازيق حاضر فيها الاستاذ الدكتور ممدوح المسلمي عميد كلية الحقوق بجامعة الزقازيق وذلك بهدف تعريفهم برؤية الاستراتيجية والتي تهدف الى النهوض بحقوق الإنسان وتطوير المواقف والسلوكيات التي تحترم القيم الإنسانية تجاه الذات وتجاه الآخرين.

ومن جانبه أوضح الدكتور ممدوح المسلمي عميد كلية الحقوق بجامعة الزقازيق أن حقوق الإنسان كافةً المدنية منها والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية هي حقوق عالمية وغير قابلة للتصرف، فهي حق لكل الناس وفي كل مكان في العالم. وليس بوسع أي أحد أن يتخلى عنها طوعاً، كما لا يمكن للأخرين سلبها من أي شخص.

خدمات اجتماع وزارة الزراعة عالمية جامعة الزقازيق التوعوي الوطن عباس

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