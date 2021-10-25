الإثنين 25 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سقوط تشكيل عصابي تخصص في سرقة متعلقات المواطنين بالإكراه بمدينة بدر

سقوط تشكيل عصابي
سقوط تشكيل عصابي

نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، في ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة متعلقات المواطنين بالإكراه بمدينة بدر، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة، من سائق مقيم بمحافظة الغربية، بأنه حال سيره بالسيارة قيادته بدائرة القسم فوجئ بسيارة يستقلها (3) أشخاص باستيقافه والاستيلاء منه على (مبلغ مالى - 3 هواتف محمولة - 2 إطار سيارة " كاوتش ") تحت تهديد أسلحة نارية كانت بحوزتهم ولاذوا بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن تحديد السيارة المُستخدمة فى ارتكاب الوقعة، وتبين أنها مقيدة باسم (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الغربية)، وأنه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع (شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة الغربية).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال استقلالهم السيارة المشار اليها والمُستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وبتطوير مناقشتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة متعلقات المواطنين تحت تهديد الأسلحة النارية.

كما أقروا بارتكابهم واقعة سرقة أخرى والاستيلاء على ( 2 إطار سيارة " كاوتش" - مبلغ مالى) من (سائق ، مقيم بالقاهرة ) ، وتم بإرشادهم ضبط ( بندقية خرطوش – فرد خرطوش – عدد من الطلقات من ذات العيار والمستخدمان فى إرتكاب الواقعة – لوحة معدنية لسيارة "مصطنعة") ، وكذا تم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهم "سيئ النية" (تاجر إطارات سيارات ، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الغربية).

وعثر بحوزته على (4 إطارات سيارة – 2 جنط حديد) مجهولين المصدر، كما أقر المتهمين بأن المضبوطات المضبوطة لدى عميلهم من متحصلات وقائع سرقة أخرى وإستخدامهم اللوحة المعدنية المصطنعة فى ارتكاب وقائع السرقة، وإنفاقهم المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهم الشخصية، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المتهمين واتهموهم بارتكاب الواقعتين المشار إليهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

بيوت السويس

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