ختام رحلة «سفينة النيل» بمشاركة شباب من 15 دولة عربية بأسوان

في نهاية رحلتها النيلية بمحافظة أسوان، أقامت سفينة النيل الشباب العربي الحفل الختامي للوفود المشاركة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والذي أناب السكرتير العام المساعد اللواء أيمن رضا حضور الحفل.

وأكد فتحى عبد الحافظ رئيس الإدارة المركزية للشباب والرياضة بأسوان، أن سفينة النيل للشباب العربي تأتى تتويجاً للتعاون بين وزارة الشباب والرياضة المصرية وجامعة الدول العربية، حيث بدأت رحلتها النيلية فى الفترة من 15 إلى 25 أكتوبر الجاري، بمشاركة العديد من شباب وفتيات الوطن العربي.

وأشار إلى أنه تم تنظيم برنامج سياحى للشباب العربى لزيارة المعالم التاريخية والأثرية فى محافظات مصر بدءاً من القاهرة وحتى أسوان من خلال رحلة نيلية على متن أحد الفنادق العائمة، وذلك تشجيعاً للسياحة.

وأضاف عبد الحافظ، أن سفينة النيل للشباب العربى تهدف لتقوية الروابط بين الشباب من مختلف الجنسيات العربية حيث يشارك في الرحلة شباب وفتيات من 15 دولة عربية.

وأوضح أن الدول المشاركة هي السعودية والإمارات وتونس وفلسطين والسودان وقطر والصومال والبحرين ، وأيضاً الجزائر واليمن والعراق ، كما أن الحفل الختامي شهد توزيع الدروع على الوفود المشاركة من الشباب و المشرفين في الرحلة.