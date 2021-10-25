سقوط شخصين بحوزتها 38 ألف قرص لعقار الكبتاجون المخدر فى بولاق أبو العلا

نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، في ضبط شخصين بحوزتهما مواد مخدرة ومبالغ مالية من بيعهم للمخدرات داخل سيارة في بولاق أبو العلا، وحرر محضر بالواقعة.

واستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها، فقد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة بولاق أبو العلا بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين) حال وجودهما بدائرة القسم مستقلان سيارة قيادة أحدهما "مستأجرة"، وبحوزتهما (كمية من مخدر الأيس - مبالغ مالية عملات "محلية -وأجنبية" - 3 هواتف محمولة).

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما غير المشروعة، والسيارة لتسهيل تنقلاتهما، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهما، وبتطوير مناقشتهما عن مصدر تحصلهما على المواد المخدرة أقرا بتحصلهما عليها من (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الدقهلية)، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبرفقته (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا ثان بالغربية) حال استقلالهما إحدى السيارات "ملك وقيادة أحدهما"، وبحوزتهما (38 ألف قرص لعقار الكبتاجون المخدر – عملات أجنبية مقلدة – مبلغ مالى – 6 كارنيهات منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية باسم أحدهما)، وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات اعترفا بتحصلهما على العملات المقلدة من أحد الأشخاص، والأقراص المخدرة من شخص آخر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.