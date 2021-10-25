الإثنين 25 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس عامل بمحل كبابجى 15 يومًا بتهمة قتل جزار بسبب خلافات في الجيزة

حبس عامل
حبس عامل

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس حبس عامل بمحل كبابجى 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة، لاتهامه بقتل شاب يعمل بمحل جزارة بسبب خلافات بينهما.

وفحص رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة كاميرات المراقبة المحيطة بمسرح الجريمة لكشف ملابساتها، وتوصلت التحريات إلى أن المتهم طعن المجني عليه بسيخ حديدي، مما أسفر عن إصابته ومقتله، واستمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان، وتبين أن القتيل يعمل بمحل جزارة مجاور لمحل الكباب الذي يعمل به المتهم، وأن مشادة كلامية نشبت بينهما، مما دفع المتهم لارتكاب الجريمة.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد مقتل أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه في منطقة كفر طهرمس بالهرم، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن عامل بمحل كباب وكفتة، اعتدى بسيخ حديدي على شاب يعمل بمحل جزارة، خلال مشاجرة نشبت بينهما، وتم نقل المصاب إلى المستشفى في محاولة لإسعافه إلا أنه فارق الحياة، وتم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلاف بينهما، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

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وائل لطفي

بيوت السويس

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