سقوط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الكابلات الكهربائية بمنطقة المقطم

نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، في ضبط تشكيل عصابى بمنطقة المقطم تخصص فى سرقة كابلات كهربائية بأسلوب الحفر، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة ، فقد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من ضبط ( ثلاثة أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") وبحوزتهم (جوال بداخله عدد 7 كابلات الومنيوم كهربائية وزنت حوالى 15 كيلو "مجهولة المصدر" - 2 منشار حديدى، كريك حفر).

وبمواجهتهم عن مصدر الكابلات اعترفوا بسرقتها عقب استخراجها من المنطقة محل الضبط بأسلوب "الحفــر والقطــع" باستخــدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم بقصد التصرف فيها بالبيع لتجار الخردة، باستدعاء المسئول بشركة نقل الكهرباء تعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.