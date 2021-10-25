القبض على 31 متهمًا بحوزتهم كميات من المواد المخدرة في حملات أمنية بالجيزة

شن ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة حملة أمنية لمطاردة تجار المخدرات، والقبض على مروجيها والقضاء على البؤر الإجرامية الخاصة بـ مروجيها بأنحاء المحافظة.

ونجح رجال المباحث خلال حملة أمنية استهدفت عدة مناطق، في القبض على 31 متهما بحوزتهم أقراص مخدرة، وكمية من الحشيش والهيروين والأستروكس المخدر، وهواتف محمولة ومبالغ مالية.

واعترف المتهمون بترويج المضبوطات بين عملائهم، واستخدام الهواتف للتواصل معهم، والنقود المضبوطة من حصيلة ترويج المخدرات، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.