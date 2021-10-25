الإثنين 25 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدفع بـ10 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مصنع في المرج

سيارات حريق
سيارات حريق

دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، بـ10 سيارات إطفاء لمحاولة السيطرة على حريق داخل مصنع جمالون لتصنيع المناديل في مؤسسة الذكاة بمنطقة المرج، حيث انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان، ويقوم رجال الحماية المدنية بعمليات إخماد الحريق.

وساهمت مواد سرعة الاشتعال فى انتشار الحريق داخل أرجاء المصنع، مما أدى الى معاناة رجال الإطفاء في عمليات الإخماد، وانتشرت سيارات الإسعاف في المكان تحسبا لوقوع أى مصابين أثناء عمليات الإخماد.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا باندلاع حريق مصنع في منطقة مؤسسة الذكاة في المرج، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى المكان للقيام بعمليات السيطرة على الحريق.

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وائل لطفي

بيوت السويس

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