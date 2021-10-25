الإثنين 25 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

العثور على مستحضرات تجميل وأغذية مجهولة بمحل عطارة غير مرخص بالقاهرة

مستحضرات تجميل
مستحضرات تجميل

تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط كمية من مستحضرات التجميل والمواد الغذائية مجهولة المصدر داخل محل عطارة بدون ترخيص بالقاهرة.

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط المسئول عن محل عطارة كائن بدائرة قسم شرطة الجمالية لإدارته المحل بدون ترخيص.

وتبين من الفحص حيازته كمية من مستحضرات التجميل والمواد الغذائية مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة وعُثر بداخل المحل على 1,200 طن مستحضرات تجميل -400 كيلو جرام دقيق-  200 كيلو  جرام "فلفل أسود، كركم" وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

واعترف بإدارته المحل بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات  بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

بيوت السويس

الأكثر قراءة

رابط تسجيل لقاح كورونا مصر عبر موقع وزارة الصحة المصرية

حل مجلسي السيادة والوزراء في السودان.. و«البرهان»: لن تحركنا فئة أو حزب

ممدوح عباس يتقدم باستشكال على حكم عودة مرتضى منصور لرئاسة الزمالك

رابط حجز موعد تلقي لقاح كورونا مصر عبر موقع وزارة الصحة المصرية

كرموا محمد صلاح!

بمأمورية أمنية.. وصول المتهمين في واقعة «الكفن» لحضور أولى جلسات محاكمتهم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

كرموا محمد صلاح!

مؤمن المحمدي

حسن عبد الحفيظ

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه "٢٤".. مفاوضات الحزب الوطنى مع الإرهابيين

القس. رفعت فكرى

أعطوا أبناءكم وقتًا

د-على-أبو-الخير

حسن حنفى.. الفقيه الفيلسوف

د.أحمد الخميسى

خطر يحلق بأجنحة العلم الحديث

سعيد المصرى

حقيقة الصراع مع أغانى المهرجانات والراب

أحمد المريخي

آلام لبنان فى «مَوَجان» شربل داغر

صور

تجميل ميادين القاهرة

فوز الأهلي بسداسية أمام الحرس الوطني النيجيري في دوري الأبطال

مباراة الزمالك وتوسكر الكينى فى دورى أبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تخصص 10 مليارات دولار لخفض معدلات الجريمة في المجتمع العربي

الاحتلال يعتقل 13 فلسطينيًا بالضفة الغربية

إسرائيل تستهدف موقعين للجيش السورى: هل أعطى بوتين الضوء الأخضر لـ"بينيت"؟