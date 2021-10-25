العثور على مستحضرات تجميل وأغذية مجهولة بمحل عطارة غير مرخص بالقاهرة

تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط كمية من مستحضرات التجميل والمواد الغذائية مجهولة المصدر داخل محل عطارة بدون ترخيص بالقاهرة.

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط المسئول عن محل عطارة كائن بدائرة قسم شرطة الجمالية لإدارته المحل بدون ترخيص.

وتبين من الفحص حيازته كمية من مستحضرات التجميل والمواد الغذائية مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة وعُثر بداخل المحل على 1,200 طن مستحضرات تجميل -400 كيلو جرام دقيق- 200 كيلو جرام "فلفل أسود، كركم" وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

واعترف بإدارته المحل بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.