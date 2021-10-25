الإثنين 25 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الداخلية تضبط مدير شركة يجمع مدخرات المصريين بالخارج

متهم
متهم

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالتعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروع.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى بقيام مدير إحدى شركات النقل وشحن البضائع - مقيم بمحافظة القاهرة بممارسة نشاط تحويل الأموال من وإلى البلاد خارج نطاق البنوك المعتمدة بالاشتراك مع آخرين مقيمين بإحدى الدول.

وتبين من التحريات أنهم يقومون بتجميع مدخرات المصريين العاملين بتلك الدولة "بالعملة الأجنبية"، وإرسالها للمذكور عن طريق التجار والمستوردين والسائقين العائدين للبلاد ليقوم باستلامها واستبدالها بما يُعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء.

وعقب ذلك يقوم بإرسالها لذوي وأهلية العاملين المصريين العاملين بالخارج من خلال حوالات بريدية أو تسليمها نقداً مقابل عمولة متفق عليها فضلًا عن استلام مبالغ مالية من بعض التجار والمستوردين راغبى تحويل أموال خارج البلاد خارج نطاق البنوك المعتمدة، لإتمام صفقاتهم الإستيرادية مما يُعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون أمكن ضبطه.

واعترف بنشاطه الإجرامى، وتبين أن حجم تعاملاته خلال العام الماضى طبقًا للفحص المستندى 3 ملايين جنيه مصرى و100 ألف دولار أمريكى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

بيوت السويس

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