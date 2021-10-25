المكتب التجارى المصرى بطوكيو ينظم ندوة حول «فرص الاستثمار»

نظم المكتب التجاري المصري بالعاصمة اليابانية طوكيو ندوة افتراضية حول فرص الاستثمار فى مصر بعنوان “Japan-Egypt Business & Investment Seminar”، بالتنسيق مع منظمة اليونيدو بطوكيو ومركز اليابان للتعاون مع الشرق الأوسط.

وتستهدف الندوة الترويج للمناخ الاستثماري في مصر وفرص الاستثمار المتاحة في القطاعات الواعدة، والتي تشمل قطاعات الطاقة الجديدة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بمشاركة عدد من الوزارات والهيئات المصرية والجهات والشركات اليابانية.

وتابع الندوة أكثر من 260 جهة وشركة يابانية؛ للتعرف على أهم المشروعات والفرص الاستثمارية في مصر.

وشارك في فعاليات الندوة السفير أيمن كامل، سفير مصر باليابان، والسفير نوكي ماساكي، سفير اليابان بالقاهرة، إلى جانب رئيس مكتب اليونيدو في طوكيو، والرئيس التنفيذي لمركز اليابان للتعاون مع الشرق الأوسط JCCME، ونائب الرئيس التنفيذي لسياسات التجارة الدولية بوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية.

وأكد السفير أيمن كامل، أن العلاقات الاقتصادية والسياسية بين مصر واليابان شهدت خلال السنوات الأربع الماضية تطورات غير مسبوقة في مختلف المجالات وعلى كافة الاصعدة، مشيداً بالمشروعات التنموية التي نفذتها اليابان في مصر في مجالات الطاقة المتجددة والمياه والصرف الصحي والنقل.

ومن جانبه، أشار السفيرنوكي ماساكي، سفير اليابان بالقاهرة، إلى الزخم الذي شهدته العلاقات المصرية اليابانية خلال السنوات الماضية، مشيدًا بالإصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها الحكومة المصرية، والتي مكنت الاقتصاد المصري من اجتياز أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".

وأوضح رئيس مكتب اليونيدو باليابان، أن مصر أصبحت أحد أهم الدول الجاذبة للاستثمارات الأجنبية في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، لافتًا إلى أن هذه الندوة تمثل فرصة متميزة للترويج للفرص الاستثمارية في مصر في مختلف القطاعات الاقتصادية.

واستعرض مسئول الهيئة الاقتصادية لقناة السويس أهم الصناعات المستهدفة في كل منطقة صناعية بالهيئة الاقتصادية لقناة السويس والفرص الاستثمارية المتاحة بها، مشيرًا إلى أن الهيئة لديها أربع مناطق صناعية رئيسية وستة موانئ بحرية.