رئيس وزراء بولندا: إرسال بعثة طبية إلى رومانيا لدعمها فى التصدى لكورونا

قال رئيس الوزراء البولندي، ماتيوس مورافيسكي، إن بلاده سترسل بعثة طبية إلى رومانيا لدعمها في جهود التصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد19).

وقال مورافيسكي، في تغريدة نشرها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، ونقلها راديو بولند اليوم الإثنين: "بسبب الوضع الصحي الصعب للغاية في رومانيا والناجم عن تفشي فيروس كورونا، قررنا إرسال بعثة طبية إلى رومانيا"، مشيرا إلى أن القرار جاء بعد مشاورات مع الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، ورئيس الوزراء الروماني فلورين كاو.

وتعتبر رومانيا هي ثاني أقل دولة تطعيما في الاتحاد الأوروبي، حيث تلقى 33% فقط من سكانها جرعة واحدة فقط من اللقاح، كما أنها تشهد الآن أسوأ موجة من الإصابات بفيروس كورونا منذ بدء تفشى الوباء، مع أكثر من 700 حالة جديدة يوميا لكل مليون شخص.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الولايات المتحدة أيضا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.