أبرزها الغلق لمدة 3 شهور.. 3 عقوبات على المخابز البلدية المخالفة

وضعت وزارة التموين والتجارة الداخلية 3 عقوبات على المخابز المخالفة للقرارات الوزارية والتي تشمل:

وقف المخبز عن التشغيل والإنتاج لمدة 3 شهور

العقوبة الأولى وهي تحصيل ضعف القيمة النقدية للدعم وإحالة صاحب المخبز إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ووقف المخبز عن التشغيل والإنتاج لمدة ثلاث شهور في حال تكراره خلال عام إذا قام صاحب المخبز بارتكاب مخالفات تمثلت في تجميع البطاقات الذكية من المواطنين أو في حالة ارتكاب أو ثبوت أن صاحب المخبز قام اختراق نظام وسيستم منظومة الخبز واثبات مبيعات وهمية دون إنتاج حقيقي أو استخدام ماكينة الصرف في السلع غير الخبز البلدي المدعم.

الإنذار بالإيقاف في حال وجود مبيعات للخبز خارج الماكينة

العقوبة الثانية التي حددتها وزارة التموين وهي سداد قيمة الخبز المثبت على النظام مع الانذار بالإيقاف لمدة ثلاثة أشهر في حال ارتكاب صاحب المخبز مخالفة تموينية بعدم وجود ماكينة الصرف للخبز بداخل المخبز البلدي ووجود مبيعات خارج ماكينة الصرف غير المتوفرة.

وقف المخبز 6 أشهر أو الغلق لمدة عام لهذه الأسباب

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية العقوبة الثالثة وهي ايقاف المخبز البلدي لمدة 6 أشهر وفي حال تكرار هذه المخالفة للمرة الثانية يتم مضاعفة العقوبة بالغلق عام كامل في حال ضبط ماكينة الصرف الخبز بأحد المخابز السياحية او الإفرنجية في حال ارتكاب هذه المخالفه التموينية حيث يحظى علي أصحاب المخابز وجود ماكينة الصرف للخبز البلدي داخل المخابز السياحية.