لضمان نمو سليم لطفلك.. تفاصيل النظام الغذائي للشهر الرابع من الحمل

ينصح الأطباء باتباع نظام غذائي صحي منذ الوقت الذي تفكر فيه المرأة الحمل، إذ يضمن النظام الغذائي الصحي، نموا سليما لطفلك.

وترصد “الدستور” في السطور التالية عددا من الأطعمة التي يجب تناولها خلال الشهر الرابع من الحمل والذي يعد من أهم شهور الحمل نظرا لأنه يكتمل خلاله نمو الجنين ويبدا في الحركة، وما يجب أن يتم تجنبه أيضا، وفقا لموقع “healthline”.



- الأطعمة التي يجب تناولها في الشهر الرابع من الحمل



1- نسبة عالية من الألياف:

تأكدي من إضافة الكثير من الألياف في نظامك الغذائي خلال الشهر الرابع من الحمل وذلك أيضًا في كل وجبة، والأطعمة الغنية بالألياف مثل الحبوب الكاملة والشوفان والخضروات الخضراء، اختر خبز القمح الكامل المدعم بالحديد بدلاً من الخبز الأبيض العادي.

2 -الأحماض الدهنية الأساسية:

يجب أن يحتوي نظامك الغذائي على كميات كافية من أحماض أوميغا 3 و 6 و 9 الدهنية، عن طريق تناول أطعمة مثل أسماك المياه العذبة والتونة المعلبة والمكسرات وزيت الزيتون.

3- منتجات الألبان:

يمكنك مساعدة الجنين على تقوية عظامه، عن طريق إضافة لتر واحد على الأقل من منتجات الألبان يوميًا.

تناولي كوبين من الحليب أو 500 جم من اللبن الرائب، أو 200 جم من البانير هذه بمثابة مكملات جيدة لأدوية الكالسيوم الخاصة بك.

4- اللحوم:

إذا اختفى الغثيان يمكنك تضمين اللحوم في نظامك الغذائي، و لكن تأكدي من غسلها وطهيها جيدًا ، فقد تحمل اللحوم غير المطبوخة جيدًا فيروسات وبكتيريا مضرة للأم والجنين.

5- الفاكهة:

الفواكه الطازجة ضرورية طوال فترة الحمل، لأنها تحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن، بالإضافة إلى أنها غنية بالمحتوى المائي والألياف .

6- الأطعمة الغنية بالحديد:

طفرة نمو الجنين التي تبدأ من الشهر الرابع تحتاج إلى مزيد من الحديد، و يساعدك النظام الغذائي الغني بالحديد، على إنتاج المزيد من الدم والطفل من خلال المساعدة على نمو أفضل.



- الأطعمة التي يجب تجنبها في الشهر الرابع من الحمل



1- الجبن الطري:

غالبًا ما تُصنع هذه الأجبان من حليب غير مبستر وقد تحتوي على بكتيريا وفيروسات ضارة.

لذلك تجنبي الجبن الطري بجميع أنواعه، و يمكنك دائمًا اختيار الأطعمة التي تحتوي على الجبن الصلب لأنها تحتوي على نسبة منخفضة من الماء.

2- الدقيق الأبيض:

يصبح الطحين الأبيض أو الدقيق المكرر مصدر قلق غذائي رئيسي في الشهر الرابع، حيث يصعب هضمه ويمكن أن يسبب الإمساك المؤلم.

و على الرغم من أن الإمساك في حد ذاته أمر بسيط ، إلا أنه يمكن أن يسبب البواسير بعد الولادة، لذا قل لا لأطعمة مثل السمبوسة، والمومو، والنودلز وما إلى ذلك.

3- أسماك البحر:

قدر الإمكان ، تجنبي أسماك البحر لأنها محملة بميثيل الزئبق، وهو مركب يمكن أن يسبب التخلف العقلي للجنين.،إذا كنت لا تستطيع الاستغناء عن الأسماك ، فابحث عن أنواع المياه العذبة.

4- طعام الشارع:

على الرغم من أنها تبدو مغرية للغاية أثناء الرغبة الشديدة في تناول الطعام ، إلا أنه يجب الابتعاد عن طعام الشارع، و لا يوجد ضمان لنظافة ونضارة المواد الغذائية والأوعية.

5- الفائض من الفواكه المجففة:

على الرغم من أن كوب من الفواكه المجففة مفيد لك، تجنبي تناول الكثير من الفواكه المجففة خلال الشهر الرابع من الحمل، إنها غنية جدًا ودافئة في جوهرها ، وبالنسبة لبعض النساء ، يمكن أن تسبب تقلصات غير مناسبة.

6- العرقسوس:

يمكن لعشبة العرقسوس، التي تُدعى موليثي باللغة الهندية ، أن تسبب فسادًا في الحمل عن طريق التسبب في الانقباضات، لذلك يجب تجنب مستخلصات العرقسوس، وتذكر أن بعض الحلوى، ومعاجين الأسنان، والمرق الهندي تحتوي أيضًا على عرق السوس.