«مواجهة حروب الجيل الرابع والخامس بالوعي الصحيح».. رسائل الرئيس السيسي في حفل تخرج الكليات العسكرية

قال الرئيس أن تكون مسؤولا عن إعداد إنسان مهمة خطيرة، فلو لم تنتبه ستكون حياة هذا الإنسان في خطر، حيث ينبغي توفير الوعي له، وحتى يحدث ذلك، يجب أن تتمتع شخصيا بالوعي، ومطلوب منك أن تكون على دراية بما حولك، لتقوم بهذا الدور مع الطلاب.