«مواجهة حروب الجيل الرابع والخامس بالوعي الصحيح».. رسائل الرئيس السيسي في حفل تخرج الكليات العسكرية
شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم ، حفل تخرج دفعة جديدة من الكليات والمعاهد العسكرية بالكلية الحربية.
وشدد الرئيس، في كلمته على ضرورة عدم نسيان شهدائنا ومصابينا الذين قدموا أرواحهم فداء لوطنهم، لافتا إلى أن مهمة القوات المسلحة والشرطة هي حماية مصر وشعبها وأنه مازال هناك من يقدم التضحيات.
وترصد "الدستور" أبرز رسائل الرئيس السيسي خلال حفل تخرج دفعة جديدة من الكليات والمعاهد العسكرية بالكلية الحربية.
- قال الرئيس السيسي إن التعامل مع الحروب الجديدة والجيل الرابع والخامس مبني على الفهم الصحيح وليس بالسلاح فقط.
- أشار إلى أن السلاح الثاني هو الفهم و الوعي الحقيقي، بعيدا عن الجهل والوعي الزائف.
- شدد أنه على الضباط الجدد الاهتمام و الوعي بكل الأحداث، ليقوموا بدورهم الهام لأن مواجهة الحروب الجديدة من الجيل الرابع والخامس أساسها سلاح الوعي.
- قال الرئيس إننا مسؤولون أمام الله والشعب المصري أن نجهّز الطلبة والخريجين وأن ندربهم ونوفر لهم الإعداد الجيد وهي مسؤولية كبرى تتعلق بإعداد إنسان لمهمة كبرى.
- لن ننس أي شهيد ضحى بروحه من أجل حماية مصر وشعبها، فتحية لكل الشهداء و أسرهم.
- قال الرئيس أن تكون مسؤولا عن إعداد إنسان مهمة خطيرة، فلو لم تنتبه ستكون حياة هذا الإنسان في خطر، حيث ينبغي توفير الوعي له، وحتى يحدث ذلك، يجب أن تتمتع شخصيا بالوعي، ومطلوب منك أن تكون على دراية بما حولك، لتقوم بهذا الدور مع الطلاب.
- الرئيس للطلاب، نحن بذلنا كل الجهد معكم ككلية وكقوات مسلحة، لكن أنتم يجب أن تكملوا تأهيلكم وإعدادكم لأنفسكم بالإضافة للتأهيل الذي قدمته القوات المسلحة والشرطة.