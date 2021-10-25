الإثنين 25 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

مؤسس مهرجان سيمفونى للفنون: هدفنا تكريم رواد الترانيم والألحان في الكنيسة

مهرجان سيمفوني
مهرجان سيمفوني

قال ملاك منسي، مؤسس ورئيس مهرجان سيمفونى للفنون، أنه تم تأسيس المهرجان منذ عامين، وقد جاءت فكرة و رؤية المهرجان لإقامة احتفالية عن تكريم رواد الترانيم والألحان في الكنيسة القبطية إيمانا منا بالدور الذي يقومون به.

ملاك منسي 

وأشار مؤسس المهرجان إلى أن الهدف الرئيسي لإقامة مهرجان سيمفوني في نسخته الثانية هو تقديم الشكر لكل من ساهم وشارك فى هذه الأفلام و الترانيم ومن هم خلف الكاميرا من مخرجين، وسينارست، ومهندسي الديكور،  وملحنين، وموسيقيين، وغيرهم من باقي الكادرات، كما لم ننس في هذا اليوم الفنانين المنتقلين الذين شاركوا في هذه الأفلام، وكذلك أيضا الفنانين الذين شاركوا من الوسط الفني التي أثرت أغلبية الأسر القبطية بأدائها المميز, 

 - إقامة المهرجان على مسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية نوفمبر المقبل

وأضاف ملاك منسى أن المهرجان في نسخته الثانية سوف يقام على مسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية الموافق  الثلاثاء 23 نوفمبر المقبل، وذلك  تحت رعاية الأنبا أباكير أسقف الدول الإسكندنافية، وبحضور عدد من الأساقفة والفنانين وأعضاء مجلس النواب والشيوخ.

ويشارك في تحضيرات المهرجان  نيفين أميل منسق عام المهرجان، و أماني عاطف مشرف عام ، وأمير نجيب، وسامح فيكتور، و فيفيان فؤاد، و ممدوح ميلاد، ومترجمة للغة الاشاره بالمهرجان  نرمين كميل .

نرمين ميشيل

وقالت نرمين ميشيل المستشار الإعلامي لمهرجان سيمفوني، أن الفن هو أفضل الوسائل  التى يعبر بها الفنان عما بداخله من مشاعر فهو يترجم ما يحدث فى المجتمع من واقع فى بعض الأحيان ، ويروى من خلال قصص درامية عن تاريخ فى أحيان أخرى .

وأشارت المستشارة الإعلامية، أن الهدف من المهرجان هو الارتقاء بالدراما بشكل عام، و تكريم رواد الدراما القبطية بشكل خاص على إبراز دورهم الجليل، فليس هناك شئ أروع من تكريم الفنان على مجهوده المبذول.

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