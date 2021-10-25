«مواجهة الأزمات النفسية والاجتماعية» برنامج تدريبي لجامعة القناة بمدرسة عمرو وهيب

نظمت جامعة قناة السويس، ببرنامج التدريبي عن كيفية مواجهة الأزمات النفسية والاجتماعية في مدرسة عمرو وهيب الإعدادية بمحافظة الإسماعيلية.

وأكد الدكتور أحمد زكي رئيس الجامعة على دور التدريب المستمر لأفراد المجتمع من خلال البرامج التوعوية والتثقيفية التي تعني بمشكلات المجتمع والبيئة المحيطة، موضحًا أن الجامعة تقدم برامجها التدريبية وفق توجهها المجتمعي، ومسئوليتها نحوه.

وأدارت التدريب الدكتورة نشوة سعد المدرس المساعد بقسم أصول التربية بكلية التربية؛ حيث تناولت أهم الأزمات النفسية والاجتماعية التي تواجه أبناءنا الطلاب وأسبابها.

وأوضحت أنه يجب التكيف مع هذه المتغيرات في نمط الحياه وإدارة مشاعر الخوف والقلق والتي تؤثر على الصحة النفسية للطلاب، ونصحت بأهمية اكتساب عادات صحية سليمة.

أشرف على تنفيذ البرنامج التدريبي المحاسب عمرو كشك مدير عام مشروعات البيئة والمهندس أحمد رمضان مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع.