الإثنين 25 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«مواجهة الأزمات النفسية والاجتماعية» برنامج تدريبي لجامعة القناة بمدرسة عمرو وهيب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نظمت جامعة قناة السويس، ببرنامج التدريبي عن كيفية مواجهة الأزمات النفسية والاجتماعية في مدرسة عمرو وهيب الإعدادية بمحافظة الإسماعيلية.

وأكد الدكتور أحمد زكي رئيس الجامعة على دور التدريب المستمر لأفراد المجتمع من خلال البرامج التوعوية والتثقيفية التي تعني بمشكلات المجتمع والبيئة المحيطة، موضحًا أن الجامعة تقدم برامجها التدريبية وفق توجهها المجتمعي، ومسئوليتها نحوه.

وأدارت التدريب الدكتورة نشوة سعد المدرس المساعد بقسم أصول التربية بكلية التربية؛ حيث تناولت أهم الأزمات النفسية والاجتماعية التي تواجه أبناءنا الطلاب وأسبابها.

وأوضحت أنه يجب التكيف مع هذه المتغيرات في نمط الحياه وإدارة مشاعر الخوف والقلق والتي تؤثر على الصحة النفسية للطلاب، ونصحت بأهمية اكتساب عادات صحية سليمة.

أشرف على تنفيذ البرنامج التدريبي المحاسب عمرو كشك مدير عام مشروعات البيئة والمهندس أحمد رمضان مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع.

الإسماعيلية صور مدارس الإسماعيلية مدارس الإسماعيلية جامعة قناة السويس أحمد ذكي رئيس جامعة قناة السويس أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس آخر اخبار جامعة قناة السويس

رئيس التحرير

وائل لطفي

بيوت السويس

الأكثر قراءة

رابط تسجيل لقاح كورونا مصر عبر موقع وزارة الصحة المصرية

الكلية الحربية تهدى الرئيس السيسى نسخة من القرآن الكريم

الاتحاد الإفريقى يدعو لاستئناف المشاورات بين الأطراف السودانية

برسالة غامضة.. موسيمانى يرد على شرط الخطيب لتجديد عقده

«مدبولى» يلتقى رؤساء وممثلى كبرى الشركات الفرنسية بباريس

رابط حجز موعد تلقي لقاح كورونا مصر عبر موقع وزارة الصحة المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

خطر يحلق بأجنحة العلم الحديث

سعيد المصرى

حقيقة الصراع مع أغانى المهرجانات والراب

أحمد المريخي

آلام لبنان فى «مَوَجان» شربل داغر

مؤمن المحمدي

القرعة

لواء. محسن الفحام

الشرطة العصرية للجمهورية الجديدة

محمود خليل

«المعدة الشعبية» تنتصر فى صراع «التدين الشعارى»

ماجد حبته

ماذا يحدث فى السودان؟!

حسين دعسة

5 ملايين حصالة فى الولايات المتحدة

صور

فوز الأهلي بسداسية أمام الحرس الوطني النيجيري في دوري الأبطال

مباراة الزمالك وتوسكر الكينى فى دورى أبطال إفريقيا

إطلالات النجوم فى اليوم السابع من مهرجان الجونة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 13 فلسطينيًا بالضفة الغربية

إسرائيل تستهدف موقعين للجيش السورى: هل أعطى بوتين الضوء الأخضر لـ"بينيت"؟

الحكومة الإسرائيلية تصادق على الخطة الخمسية الاقتصادية للمجتمع العربى