«المصرية اللبنانية»: المرأة المصرية أكثر تمكينًا في عهد الرئيس السيسي

كشفت ندوة المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، عن دور المرأة في مكافحة الفساد عن أهمية دور المرأة المصرية في استمرار عملية الاصلاح والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وعقدت الندوة تحت عنوان «دور المرأة فى مكافحة الفساد والمحافظة على الأمن القومى»، بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.

وافتتحت الندوة الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، واللواء أيمن زكريا نائب رئيس الأكاديمية، والدكتور جميل حلمى مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء الدكتور بهاء الحريشي خبير استراتيجي بأكاديمية ناصر العسكرية.

وأشادت الدكتورة زينب الغزالي، عضو المجلس ورئيس لجنة المرأة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بدعم القيادة السياسية في مصر، بالتمكين الاقتصادي والسياسيى والإجتماعي للمرأة المصرية، مؤكدة أن المرأة المصرية أكثر تمكيناً في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي وأصبحت قادرة على إحداث التغيير نحو مجتمع خال من الفساد.

كما أكدت عضو المجلس ورئيس لجنة المرأة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن دور النساء يعتبر دور طليعي وحيوي في مكافحة الفساد حيث أن وجود المرأة في مراكز صنع القرار يؤدي بالتأكيد إلى الحد من الفساد أو تقليصه لأنها من أكثر الفئات التي تتعرض لهذا الفساد في كل مكان في المجتمع، بداية من الأسرة وصولاً إلى العمل سواء في القطاع العام أو الخاص.

وأشار إلى أهمية اشراك النساء في الصفوف الأولي لمكافحة الفساد بوجودها في مواقع صنع القرار وفي مختلف القطاعات، لافتة إلى أن المرأة شريك أساسي وفعال فى مكافحة الفساد.

ولفت إلى وجود علاقة وطيدة بين تمكين المرأة ومكافحة الفساد، والذي يعد من أبرز التحديات التي تواجه تحقيق أهداف التنمية المستدامة.