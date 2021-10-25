الإثنين 25 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«المصرية اللبنانية»: المرأة المصرية أكثر تمكينًا في عهد الرئيس السيسي

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة

كشفت ندوة المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، عن دور المرأة في مكافحة الفساد عن أهمية دور المرأة المصرية في استمرار عملية الاصلاح والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

 وعقدت الندوة تحت عنوان «دور المرأة فى مكافحة الفساد والمحافظة على الأمن القومى»، بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.

 وافتتحت الندوة الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، واللواء أيمن زكريا نائب رئيس الأكاديمية، والدكتور جميل حلمى مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء الدكتور بهاء الحريشي خبير استراتيجي بأكاديمية ناصر العسكرية.

وأشادت الدكتورة زينب الغزالي، عضو المجلس ورئيس لجنة المرأة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بدعم القيادة السياسية في مصر، بالتمكين الاقتصادي والسياسيى والإجتماعي للمرأة المصرية، مؤكدة أن المرأة المصرية أكثر تمكيناً في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي وأصبحت قادرة على إحداث التغيير نحو مجتمع خال من الفساد.

كما أكدت عضو المجلس ورئيس لجنة المرأة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن دور النساء يعتبر دور طليعي وحيوي في مكافحة الفساد حيث أن وجود المرأة في مراكز صنع القرار يؤدي بالتأكيد إلى الحد من الفساد أو تقليصه لأنها من أكثر الفئات التي تتعرض لهذا الفساد في كل مكان في المجتمع، بداية من الأسرة وصولاً إلى العمل سواء في القطاع العام أو الخاص.

وأشار إلى أهمية اشراك النساء في الصفوف الأولي لمكافحة الفساد بوجودها في مواقع صنع القرار وفي مختلف القطاعات، لافتة إلى أن المرأة شريك أساسي وفعال فى مكافحة الفساد.

ولفت إلى وجود علاقة وطيدة بين تمكين المرأة ومكافحة الفساد، والذي يعد من أبرز التحديات التي تواجه تحقيق أهداف التنمية المستدامة. 

المرأة المصريه الرئيس السيسي مكافحة الفساد الدكتورة مايا مرسي عملية الاصلاح

رئيس التحرير

وائل لطفي

بيوت السويس

الأكثر قراءة

رابط تسجيل لقاح كورونا مصر عبر موقع وزارة الصحة المصرية

الكلية الحربية تهدى الرئيس السيسى نسخة من القرآن الكريم

«مدبولى» يلتقى رؤساء وممثلى كبرى الشركات الفرنسية بباريس

الاتحاد الإفريقى يدعو لاستئناف المشاورات بين الأطراف السودانية

الرئيس السيسى: مواجهة حروب الجيل الرابع والخامس ترتكز على الوعى والفهم الصحيح وليس السلاح فقط

وزيرة التخطيط: مصر بوابة رئيسية للأسواق الإفريقية والأوروبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

خطر يحلق بأجنحة العلم الحديث

سعيد المصرى

حقيقة الصراع مع أغانى المهرجانات والراب

أحمد المريخي

آلام لبنان فى «مَوَجان» شربل داغر

مؤمن المحمدي

القرعة

لواء. محسن الفحام

الشرطة العصرية للجمهورية الجديدة

محمود خليل

«المعدة الشعبية» تنتصر فى صراع «التدين الشعارى»

ماجد حبته

ماذا يحدث فى السودان؟!

حسين دعسة

5 ملايين حصالة فى الولايات المتحدة

صور

فوز الأهلي بسداسية أمام الحرس الوطني النيجيري في دوري الأبطال

مباراة الزمالك وتوسكر الكينى فى دورى أبطال إفريقيا

إطلالات النجوم فى اليوم السابع من مهرجان الجونة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 13 فلسطينيًا بالضفة الغربية

إسرائيل تستهدف موقعين للجيش السورى: هل أعطى بوتين الضوء الأخضر لـ"بينيت"؟

الحكومة الإسرائيلية تصادق على الخطة الخمسية الاقتصادية للمجتمع العربى