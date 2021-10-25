صحيفة عمانية: «إكسبو 2020 دبي» يمثل عودة للحياة الطبيعية بعد كورونا

أكدت صحيفة "الوطن" العمانية، أن معرض "إكسبو 2020" الذي تستضيفه مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، يمثل عودة للحياة الطبيعية بعد جائحة كورونا؛ إذ يُعد من الأحداث البارزة في العالم فيما بعد الجائحة؛ لما يتضمنه من معروضات ولقاءات وإبداعات رائدة، مشيرة إلى أن كثيرًا من الدول تحرص على المشاركة الفعَّالة في هذا المعرض، حيث يتميز بكونه معرضًا شاملًا يحوي بين جنباته كل الإبداعات الحضارية التي تعكس القدرات الاقتصادية والاجتماعية والفنية والثقافية، التي تملكها الدول المشاركة.

وأشارت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الإثنين، بعنوان: "إقبال لافت يعكس المقومات والإمكانات"- إلى أن سلطنة عمان، تسعى من خلال مشاركتها فى "إكسبو 2020 دبي"، إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، أهمها التعريف بالإنجازات الحضارية والتنموية التي حققتها على جميع الأصعدة وفي كل المجالات، فضلًا عن التعريف والترويج للسلطنة كوجهة سياحية واستثمارية واعدة ومميزة في المجالات الاقتصادية المختلفة.

وأوضحت، أن المعرض فرصة كبيرة لتحقيق المكاسب الاقتصادية وجذب الاستثمارات التي ستتحقق من جراء الفعاليات التي ستنظم من قِبَل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.