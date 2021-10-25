الإثنين 25 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انقلاب سيارة جهاز عروسة بالإسماعيلية (صور)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شهد طريق “الإسماعيلية - السويس” الزراعي قرب منطقة أبو سلطان انقلاب سيارة ربع نقل محملة بجهاز عروس، بعد أن اختلت عجلة القيادة ما أسفر عن سقوط مقدمتها في منحدر قريب من الترعة، ما أدى إلى سقوط الأجهزة الكهربائية من أعلى السيارة، ولم يسفر الحادث عن أية إصابات أو وفيات.

تلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد انقلاب سيارة نصف نقل محملة بعدد من الأجهزة الكهربائية خلال سيرها على طريق الترعة الواصل بين قرية الضبعية وقرية أبو سلطان.

أسفر الحادث عن تهشم وتدمير جهاز عروسة بالكامل، وأصبحت غير صالحة للاستخدام من بينها الغسالة والثلاجة والبوتاجاز وعدد من الأجهزة الأخرى.

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