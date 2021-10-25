خريطة الفرص الاستثمارية في شركات قطاع الأعمال خلال العام المالي الجديد

أعلنت الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، عن خريطة الفرص الاستثمارية في العام المالي الجديد 2021- 2022.

وبحسب الخريطة الاستثمارية، تسعي وزارة قطاع الأعمال العام، لجلب شريك يساهم في ضخ استثمارات مع الوزارة في الصناعات الكيماوية والدوائية، من خلال مشروع مصنع الخامات الدوائية التابع لشركة النصر للأدوية، ومصنع الإطارات، ومصنع الأمونيا في النصر للأسمدة.

وفيما يتعلق بالصناعات صعيد التعدينية، تسعي شركة النصر للأسمدة لإنشاء مجمع لمضاعفة القيمة المضافة من خام الفوسفات، ومصنع لتعظيم القيمة المضافة من الرمال في شركة سيناء للمنجنيز.

أما الصناعاتات المعدنية، فيوجد فرص مهمة منها إنشاء مصنع لجنوط السيارات في مصر للألومنيوم.

وفي قطاع السياحة والفنادق يوجد تطوير فندق الكونتنال التاريخي، وبعض فروع المحلات التجارية التابعة لشركات التجارة في القابضة للسياحة والفنادق.

بينما هناك مساع في مجال التطوير العقاري والتشيد في الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، من خلال مشروع تطوير هضبة المطقم بتكلفة حوالي 17 مليار جنيه ومشروعات شركة مصر الجديدة، فيما يتعلق بمحفظة الأراضي المملوكة لها في القاهرة الجديدة.

ويجري تحديد القيمة المالية لكل مشروع، من خلال دراسة جدوى. ويجري التمويل عن طريق ضخ استثمارات مشتركة سواء بين شركات قطاع الأعمال أو الشركاء من القطاع الخاص سواء المصري أو الأجنبي.