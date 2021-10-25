الإثنين 25 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

النيل للمجمعات: نضخ 70 ذبيحة سودانية طازجة يوميًا بفروع القاهرة

لحوم
لحوم

أكد اللواء إيهاب عبد الرحمن رئيس مجلس إدارة شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية في تصريح خاص لـ"الدستور" أن الكميات من اللحوم السودانية الطازجة متوفرة وموجودة بشكل يومي وبكميات مختلفة وهي تكفي المستهلكين على مستوى المناطق المختلفة في فروع الشركة في  محافظة القاهرة.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية ان شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية  تقوم بضخ 70 ذبيحة سودانية يوميا على مستوى القاهرة في الفروع التابعة للشركة بسعر 90 جنيهًا للكيلو وطرح 60 ذبيحة أخرى لحوم مجمدة هندي بسعر 55 جنيهًا وبرازيلي بسعر 70 جنيهًا بجانب طرح كميات من اللحوم المصنعة بكافة أشكالها في عبوات نصف كيلو وكيلو جرام بأسعار مخفضة بنسبة 25 %.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية  أنه دور المجمعات الاستهلاكية هو رمانة الميزان لإعادة التوازن في الأسعار والأسواق المحلية والعمل على مواجهة أي ارتفاعات تحدث في الاسواق بخفض الاسعار للسلع لتوفير احتياجات المواطنين من كافة السلع ومنها السلع  الأساسية والغذائية واللحوم والدواجن والأسماك وغير الغذائية بأسعار مخفضة.

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية أن السلع متوفرة للمواطنين وخاصة السلع التي ارتفعت اسعارها في الاسواق المحلية حيث أنه يتم طرح حاليًا أطباق البيض بسعر 49 جنيهًا في فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وطرح الدواجن البرازيلية بسعر 37 جنيهًا للكيلو وهو أقل من مثيلاتها فى الأسواق المحلية.

وزارة التموين المجمعات الاستهلاكية توفير احتياجات المواطنين اللحوم السودانية توفير احتياجات رئيس مجلس إدارة شركة محافظة القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

بيوت السويس

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