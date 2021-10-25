الإثنين 25 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سحب 3757 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى ورفع 42 سيارة متهالكة

الملصق الالكتروني
الملصق الالكتروني

حررت أجهزة الأمن 3757 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني على مستوى الجمهورية، بعد قرار وزارة الداخلية بتفعيل العقوبات المقررة قانونًا.

كما تم ضبط 2930 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، ورفع 42 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.

يذكر أن العقوبات تشمل الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وفرض غرامة مالية لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، وسحب الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر.

مخالفة وزارة الداخلية الدراجات النارية الخوذة سيارة متهالكة

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وائل لطفي

بيوت السويس

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