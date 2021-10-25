الإثنين 25 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسى يشاهد فيلمًا تسجيليًا بعنوان «قادة فى وجدان الأمة»

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

شاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي فيلمًا تسجيليًا من إنتاج إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة بعنوان "قادة في وجدان الأمة".

جاء ذلك خلال حضور الرئيس السيسي حفل تخرج دفعة جديدة من الكليات والمعاهد العسكرية بالكلية الحربية.

واستعرض الفيلم التسجيلي مجموعة من أهم القيادات والضباط الذين أثروا في تاريخ مصر العسكري، وتم إطلاق أسمائهم على دفعات الكليات العسكرية، وعلى رأسهم الفريق محمد علي محمد أمين قائد القوات البحرية الأسبق، واللواء طيار محمد نبيه المسيري رئيس أركان القوات الجوية الأسبق، واللواء أحمد سلامة غنيم رئيس شعبة عمليات الدفاع الجوي الأسبق، واللواء الدكتور عبدالحميد شوقي عبداللطيف مدير الكلية الفنية العسكرية الأسبق، واللواء بحري حسن حسين عزو مدير المعهد الفني للقوات المسلحة الأسبق، واللواء طبيب محمد عبدالوهاب عبدالمنعم مدير إدارة الخدمات الطبية الأسبق.

السيسي قادة في وجدان الأمة

رئيس التحرير

وائل لطفي

بيوت السويس

الأكثر قراءة

رابط تسجيل لقاح كورونا مصر عبر موقع وزارة الصحة المصرية

تباين أداء مؤشرات البورصة بالمستهل.. وتوقعات بتأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية

«الضرائب» تُكرم العاملين بمركز الاتصالات المتكامل

«الصحة»: وصول مليون و58 ألف جرعة من لقاح «جونسون آند جونسون»

رابط حجز موعد تلقي لقاح كورونا مصر عبر موقع وزارة الصحة المصرية

الغردقة تستضيف «منتدى المرأة العالمي للفنون»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

خطر يحلق بأجنحة العلم الحديث

سعيد المصرى

حقيقة الصراع مع أغانى المهرجانات والراب

أحمد المريخي

آلام لبنان فى «مَوَجان» شربل داغر

مؤمن المحمدي

القرعة

لواء. محسن الفحام

الشرطة العصرية للجمهورية الجديدة

محمود خليل

«المعدة الشعبية» تنتصر فى صراع «التدين الشعارى»

ماجد حبته

ماذا يحدث فى السودان؟!

حسين دعسة

5 ملايين حصالة فى الولايات المتحدة

صور

فوز الأهلي بسداسية أمام الحرس الوطني النيجيري في دوري الأبطال

مباراة الزمالك وتوسكر الكينى فى دورى أبطال إفريقيا

إطلالات النجوم فى اليوم السابع من مهرجان الجونة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

الحكومة الإسرائيلية تصادق على الخطة الخمسية الاقتصادية للمجتمع العربى

فلسطين: إصابات بالاختناق جراء قمع الاحتلال مسيرة سلمية فى «الخليل» لدعم الأسرى

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى وسط حماية من شرطة الاحتلال