الرئيس السيسى يشاهد فيلمًا تسجيليًا بعنوان «قادة فى وجدان الأمة»

شاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي فيلمًا تسجيليًا من إنتاج إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة بعنوان "قادة في وجدان الأمة".

جاء ذلك خلال حضور الرئيس السيسي حفل تخرج دفعة جديدة من الكليات والمعاهد العسكرية بالكلية الحربية.

واستعرض الفيلم التسجيلي مجموعة من أهم القيادات والضباط الذين أثروا في تاريخ مصر العسكري، وتم إطلاق أسمائهم على دفعات الكليات العسكرية، وعلى رأسهم الفريق محمد علي محمد أمين قائد القوات البحرية الأسبق، واللواء طيار محمد نبيه المسيري رئيس أركان القوات الجوية الأسبق، واللواء أحمد سلامة غنيم رئيس شعبة عمليات الدفاع الجوي الأسبق، واللواء الدكتور عبدالحميد شوقي عبداللطيف مدير الكلية الفنية العسكرية الأسبق، واللواء بحري حسن حسين عزو مدير المعهد الفني للقوات المسلحة الأسبق، واللواء طبيب محمد عبدالوهاب عبدالمنعم مدير إدارة الخدمات الطبية الأسبق.